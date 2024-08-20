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健康你我他／冒名防疫補貼 長輩差點上當

聯合報／ 文／謝佩璇（中市東區）
只要不貪小便宜，多方確認，就不會落入詐騙的圈套。圖／謝佩璇提供
只要不貪小便宜，多方確認，就不會落入詐騙的圈套。圖／謝佩璇提供

記得兩年前的夏天，新冠肺炎正盛行，中央疫情指揮中心每天都發布確診人數與疫情最新動向。那段時間，國內因為疫情而人心惶惶，除了擔憂確診以外，生活開銷也漸漸成為不少人的經濟負擔。

當時聽聞友人確診，友人的親人因同住而依法隔離，隔離期滿後向衛生福利部申請了一筆防疫補償金。我將此事隨口告知長輩，過沒幾天，長輩說手機收到一封簡訊，內容附上網址，點入網址後即可請領衛福部提供的防疫補助，而且沒有隔離的人也可以申請，問我是真是假。

我聽了心一驚，趕緊和長輩確認是否已送出資料，長輩說網站字太小了，看不清楚，想說等我下班後再讓我幫忙申請。我立刻上網搜尋衛福部疾管署的網站，果然在公告區查到近期疫情的詐騙簡訊頻傳，呼籲大家不要上當的官方聲明。我和長輩解釋後，又點開詐騙簡訊的假網址查看，真的看到需要填寫諸多個資的頁面，一瞧就知道是釣魚網站。

長輩聽了我的說明後，碎念道：「果然天下沒有這麼好康的事。」是啊，天上掉下來的禮物是最貴的。詐騙集團最喜歡利用時事來騙人，記得今年花蓮大地震後沒多久，臉書就出現了假冒店家閉店的商品拍賣廣告，讓人不禁感嘆這世道。

雖然詐騙層出不窮，但只要我們不貪小便宜，多方確認，就不會落入詐騙的輪迴圈套。

疫情 詐騙集團 長輩

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