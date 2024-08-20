何壽川與好心肝 捐MRI、CT給台大醫院

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
永豐餘學院院長何壽川與好心肝基金會共同捐贈MRI、CT等檢查儀器給台灣大學。(左起：何壽川、好心肝基金會董事長許金川、台大校長陳文章、台大醫院院長吳明賢)。圖／肝基會提供
永豐餘學院院長何壽川與好心肝基金會共同捐贈MRI、CT等檢查儀器給台灣大學。(左起：何壽川、好心肝基金會董事長許金川、台大校長陳文章、台大醫院院長吳明賢)。圖／肝基會提供

曾是病友的同理心，知道肝病病友及家屬的無助與醫療檢測的局限，永豐餘學院院長何壽川特地捐贈磁振造影MRI及電腦斷層CT檢查儀器給好心肝，再共同捐贈給台灣大學醫學院附設醫院新成立的健康大樓，預計年底將啟用。

何壽川以病友身分出席肝病防治學術基金會30周年慶祝活動，致詞時提起，自身罹患肝病的心情與經過。他說，在年輕時，民眾普遍對肝指數的數據無感，他看到健診報告數字呈現紅字，也不以為意，還藏起來怕家人擔心。

直到某次拿到報告，以為又是檢測數字出錯，隨口請教醫師同學，結果當天立刻被要求住院治療，歷經開刀等數不清的療程，「發病時非常嚴重，那種辛苦不足為外人道。」

何壽川說，「今天能活著站在這裡，內心除了感激還是感激，感謝許金川等醫護人員的全力醫治，以及其他病友的鼓勵打氣跟家屬的照護。」

由於走過艱辛的治療之路，何壽川表示，大多數民眾跟他一樣均輕忽肝病的表徵，為此，他於30年前捐贈500萬元共同創建肝病防治學術基金會，並成為肝基會終身志工，追隨許金川醫師、宋瑞樓教授，共同推廣肝病防治。

為了幫助更多肝病患者及其家屬，何壽川與好心肝基金會共同捐贈磁振造影（MRI）、電腦斷層（CT）等最新高階檢查儀器給台灣大學，供臨床研究及治療之用。最新MRI功能可快速縮短影像成形時間，且使影像更清晰；CT的能譜感應功能可呈現彩色影像，有助於影像判讀。

何壽川指出，涓滴之流、眾志成城，之前播下的種子已長成參天大樹，治療且消滅肝病需要一代一代不斷往下走，藉由MRI及CT檢查儀器，讓門診轉化為精緻醫學與精準醫學，及早讓潛在肝病患者進行更有效的治療。

永豐餘生技總經理何奕佳提到父親何壽川罹患肝病的日子時表示，過去30多年來，父親歷經無數次醫院的進出，並與醫師反覆討論的病情，深刻感受到肝病患者之煎熬。為了感念所有醫護人員的辛苦照料，父親擔任肝病基金會的重要贊助者、終身志工，希望幫助更多的肝疾患者。

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