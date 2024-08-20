網路違法攬客觀光 品保協會促查

疫後觀光旅遊熱度不減，不少網紅或臉書社團違法攬客組團，亂象頻傳。由於非法組團不受保障，一旦發生消費糾紛恐求助無門，甚至可能因旅遊過程風險評估不足，出現意外導致傷亡。中華民國旅行業品質保障協會呼籲，主管機關觀光署應積極查緝，保障消費者權益。

由於旅行業為特許行業，依規定，招攬或接待觀光旅客，並安排旅遊、食宿及交通均為旅行業業務，若未申請核准公司登記並領取旅行業執照者，私自從事相關行為，可開罰十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

旅遊網紅「小象愛出門」前年違法在網路招攬旅客赴美旅遊，被觀光署罰三萬元。此外，由於違法接團不受保障，嚴重甚至可能出現意外傷亡。二○二一年新北市虎豹潭驚傳遊客被暴漲溪水沖走，造成六死，當時主辦方即是透過臉書攬客，事後被踢爆不僅無照營業，也缺乏該有的安全設備、合格帶隊人員。

品保協會說，這類非法攬客常遊走灰色地帶，招攬文章常用字模糊，或以私訊提供細節，甚至以親友組團等名義規避查察，過往會被爆出多半是事後與旅客出現消費糾紛，旅客檢舉才曝光。

品保協會也說，行之有年的里長組團、里民活動也常未透過正規旅行社，自行找遊覽車公司出團，而會參加這類行程的多是長者，缺乏法規常識。此外，去年以來組團赴陸的禁團令未完全解除，合法旅行社無法招攬，衍生許多非法、低價地下團，一旦發生狀況也難求助。

觀光署指出，針對非旅行業者刊登行程景點、食宿、交通等旅遊營業訊息招攬旅客，已涉違法經營業務，若接獲相關違法情事，將依個案事實認定依法查處。