健康主題館╱大啖生魚片險喪命 3類人別生吃海鮮

● 生食海鮮，小心海洋弧菌感染，致死率高

● 癌症、糖尿病、肝病患者等族群，要避免生食

夏天是玩水的季節，不少人到海邊戲水會順便安排至漁港大啖美食，海鮮是優質的蛋白質來源，不過，內科暨減重專科醫師陳威龍提醒，癌症、糖尿病、肝病患者等免疫功能較差的族群，要避免生食，否則易導致食物中毒，出現嚴重症狀或併發症。

海洋弧菌 又稱創傷弧菌

曾任急診醫師的陳威龍分享，一名65歲的慢性肝炎患者，因食用含有海洋弧菌的生魚片，險些因敗血性休克而喪命。這位民眾吃了生魚片後，當下沒有出現異常，但隔日卻開始上吐下瀉，原以為是吃壞肚子的腸胃炎疾病，自行服用成藥緩解症狀，直至晚間病情加重，四肢癱軟無力才緊急送醫。

到院時，患者已經意識模糊、陷入敗血性休克，陳威龍聽聞患者曾食用生魚片，研判是海洋弧菌惹禍。海洋弧菌又稱「創傷弧菌」，致死率高，不時有民眾誤食而死亡的案例。這種細菌在適宜的溫度（20℃-27℃）下會快速繁殖，除了在海水中，海洋弧菌也會依附在海洋生物身上，隨海鮮一起被捕撈上岸。

鮮魚魚刺刺傷 也會致病

陳威龍提醒，海洋弧菌無法在高溫烹煮下生存，所以生食方式會將海洋弧菌一起吃下肚。一般健康情況良好的民眾，吃到被海洋弧菌汙染的生食通常不會有嚴重併發症，大多是輕微惡心、嘔吐。但免疫功能較差的族群，例如：癌症、糖尿病、肝病患者，就難以抵禦外來細菌的入侵，可能出現嚴重反應。

臨床經驗顯示，感染海洋弧菌的重症患者，若未即時救治，大多會在住院48小時內因為多重器官衰竭、猛爆性敗血症死亡，死亡率超過50%。除了生食致病，購買生鮮若不慎被魚刺刺傷，也會因感染海洋弧菌而進展為壞死性筋膜炎，甚至出現敗血性休克，必須給予強效抗生素治療。

以這名慢性肝炎患者為例，陳威龍強調，日常要顧好肝臟，避免影響消化食物、儲存物質、代謝解毒及製造凝血因子等功能。肝功能不好，細胞免疫功能也會降低，掌握護肝4大原則，從規律生活做起，否則吃再多保健食品也僅是治標不治本。