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旅遊糾紛破千件 去年同期1.67倍

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
疫後出國旅客倍增，所衍生的消費糾紛也隨之增加。 本報資料照片
疫後出國旅客倍增，所衍生的消費糾紛也隨之增加。 本報資料照片

疫後觀光旅遊持續復甦，今年上半年出國旅客較去年倍增，所衍生的消費糾紛也隨之增加。今年一至七月，中華民國旅行業品質保障協會共調解一○二九件旅遊糾紛案件，為去年同期一點六七倍，其中在「票券及活動」更暴增十三點六倍；若以地區來看，除了東北亞、歐洲明顯增加，今年短暫開放的大陸港澳地區也增加至近百件。

根據品保協會統計，今年一至七月共調解一○二九件旅遊糾紛案件、賠償六一二萬多元，相較於去年同期六一七件、賠償一八三萬多元，大幅增加；其中飯店問題、變更行程、行前解約、票券及活動、交通服務增長明顯。

由於日本旅遊持續暢旺，東北亞相關旅遊糾紛件數也暴增至三四四件；而今年組團赴陸的禁團令解除消息一再生變，也使大陸港澳旅遊糾紛增加至九十三件；另外，歐洲疫後缺工嚴重，巴士、餐廳服務不如以往，旅遊糾紛也有一三七件。

中華民國旅行業品質保障協會秘書長吳美惠表示，疫情後由於各國旅遊市場熱絡，不少票券使用規則改變，導致代為銷售的旅行業者與旅客糾紛增加，像是有些熱門景點除了購買票券，旅客還要自行預定入場時段，不知情的旅客到了現場才發現未預約無法進入，將責任歸咎於旅行業者。

吳美惠也說，由於疫後各項旅遊成本增加，加上國外缺工等因素，服務品質可能不如以往，但旅客多半認為付出比疫情前還高昂的價格，理應得到更好的服務，產生的落差感就容易形成糾紛。她舉例，曾有旅行業者標榜販售「機加酒」行程，旅客到了當地才發現住的是民宿，而非傳統酒店，而產生糾紛。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨指出，今年大陸旅遊糾紛增加，肇因於政府開放政策反覆，對於相關政策變數應該提前讓民眾知悉應變。他也說，雖然從統計數字來看，旅遊糾紛件數是隨著旅遊人次增長，但就政府政策跟產業發展而言，應該去檢討後端的問題，政府的角色不能安於統計比例，要真正面對問題、去看糾紛來源。

觀光署表示，今年截至七月約九八四萬人次出國，相比去年同期增幅約一點六倍，旅遊消費糾紛較去年同期也增加一點六七倍，兩者無明顯差異。至於「票券及活動」項目，因應疫後旅遊型態改變，今年七月此類型糾紛占整體件數比例較去年同期略為增加一點五倍，與民眾自由行比例增加趨勢相符，已請品保協會加強旅客宣導及旅行業者教育訓練。

旅遊糾紛暴增 製表／周湘芸
旅遊糾紛暴增 製表／周湘芸

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