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試管寶寶 新生兒占比逐年上升

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
人工生殖試管寶寶的誕生量正在逐年增長，可有效減緩台灣少子化。本報資料照片
人工生殖試管寶寶的誕生量正在逐年增長，可有效減緩台灣少子化。本報資料照片

連續三年，台灣人口呈現「生不如死」現象，生育率不斷下滑。衛福部實施「擴大不孕症治療補助方案」滿三周年，平均每年增加六至七千位試管嬰兒，等於每十六位新生兒就有一人為試管嬰兒，至於人工生殖寶寶在整體新生兒占比中，也是逐年上升。

「國人結婚年齡延後，讓少子化問題愈加嚴重。」國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，今年適逢龍年，內政部原本預估新生兒出生率應會增加，但目前卻呈現下降趨勢，顯示龍年生子效應不再，少子化似乎無法止跌。

內政部最新人口統計，近三年新生兒人數逐年下滑，二○二一年為十五萬三八○○人、二○二二年為十三萬八九八六人、二○二三年為十三萬五五七一人。蔡維誼表示，新生兒出生人口逐年下降，但人工生殖試管寶寶人數卻是逐年增長，在整體新生兒中的占比愈來愈高。

國健署分析近三年試管寶寶狀況發現，申請補助的夫妻平均年齡為三十三歲，比以往接受不孕治療的夫妻年輕許多，單胞胎比率達百分之八十七點一、足月生產率為百分之七十五點五、新生兒出生體重大於或等於二五○○公克者占百分之七十六點七，整體來說，寶寶健康情況良好。

台灣女性平均結婚年齡超過三十歲，台灣生殖醫學會理事長陳美州表示，以往國內接受不孕治療的女性平均年齡達三十八歲，以致試管受孕成功率偏低。再者，三十五歲以上高齡婦女流產、胎兒染色體異常風險較高，孕婦本身罹患妊娠合併症的機率也較高。

陳美州提醒，夫妻正常性生活持續一年以上若仍未懷孕，建議雙方一同接受檢查，趕快開始接受人工生殖。

新生兒

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