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不孕症擴大補助3年 迎2萬試管嬰兒

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
國健署推動擴大不孕症治療補助方案滿三周年，生下二萬○五三九名試管嬰兒，每年約誕生六千多名試管寶寶。圖為技術人員做胚胎切片準備送出做染色體檢查。記者葉信菉／攝影
國健署推動擴大不孕症治療補助方案滿三周年，生下二萬○五三九名試管嬰兒，每年約誕生六千多名試管寶寶。圖為技術人員做胚胎切片準備送出做染色體檢查。記者葉信菉／攝影

衛福部實施「擴大不孕症治療補助方案」，截至今年七月底滿三年，共有一萬八一五七對不孕夫妻，生下二萬○五三九名試管嬰兒，其中有二千多對夫妻兩度申請使用補助，順利孕育了第二胎。台灣生殖醫學會提議，人工生殖法修正草案完成修法後，衛福部應將同性配偶、未婚單身女性及代理孕母等三大族群，納入人工生殖補助的適用範圍，國健署長未正面回應。

擴大不孕症治療補助方案可至一○一家特約人工生殖機構接受治療，首次申請最高可獲補助十萬元，再次申請最高補助六萬元，年齡四十至四十五歲間，每胎最多補助三次。低收及中低收入戶維持每次補助上限為十五萬元。

再擴大對象 國健署長未正面回應

國健署於今年五月預告「人工生殖法」修正草案，將人工生殖適用對象擴大至同性配偶、未婚單身女性及代理孕母等三大族群，未來是否也會列入不孕症治療補助對象？對此，國健署署長吳昭軍並未正面回應，就看最終通過審議的法案內容為何？

吳昭軍指出，在預告期間，收到逾四百件正反意見，最近將召開專家會議，討論「人工生殖法」修正內容，形成共識，力拼二個月內送進行政院完成修法。

喊納三族群 專家：一體適用才公平

台灣生殖醫學會理事長陳美州表示，「人工生殖法修正草案」完成修法後，衛福部應將同性配偶、未婚單身女性及代理孕母等三大族群納入人工生殖補助的適用範圍，「補助應跟著法律一起併行」，一體適用才公平。

陳美州表示，「擴大不孕症治療補助方案」實施後，確實提高民眾生育意願，從成果看來，每年約誕生六千多名試管寶寶，確實有助於改善少子化。但提醒女性，應把握二十五至三十五歲黃金生育年齡，除了提高自然懷孕機率，寶寶身體也會更健康。

國健署統計，截至一一三年七月三十一日止，三年來超過一萬六千人次通過補助資格審查，每人可重複申請，逾八萬五千件完成療程，獲得補助費用。衛福部部長邱泰源表示，該措施一開始僅補助低收入戶、中低收入戶，三年前擴大至一般夫妻，並且拿掉排富條款，夫妻其中一方具有台灣國籍並於我國戶政機關完成結婚登記，且妻年齡未滿四十五歲，經醫師診斷有不孕症及試管嬰兒療程需要，都可申請補助。

不孕症 國健署

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