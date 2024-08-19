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台鐵董座回信遭打女站務員 4點承諾遭產工酸「杜三半」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵嘉義大林車站女站務員，因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打恐嚇，甚至找民代施壓，該站務員昨親筆寫信給前交通部李孟諺及台鐵公司董事長杜微，盼重視職場安全。記者許正宏／攝影
台鐵嘉義大林車站女站務員，因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打恐嚇，甚至找民代施壓，該站務員昨親筆寫信給前交通部李孟諺及台鐵公司董事長杜微，盼重視職場安全。記者許正宏／攝影

台鐵嘉義大林車站女站務員，因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打恐嚇，昨親筆寫信給前交通部李孟諺及台鐵公司董事長杜微，盼重視職場安全。杜微今親自回信並給4點承諾，但台鐵產業工會認為台鐵雇主責任做半套，甚至酸杜微是「杜三半」。

台鐵嘉義大林車站女站務員，因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打恐嚇，甚至找民代施壓，該站務員昨親筆寫信給前交通部李孟諺及台鐵公司董事長杜微，盼重視職場安全。杜微今親自回信，除會協助延聘律師，並由公司先支付費用、啟動員工關懷機制，職醫訪視供生心理協助及建議、強化巡邏警力，也會修正「執行職務遭受不法侵害預防計畫」規定。

台鐵產業工會表示，台鐵雇主責任做半套，員工不要工作報告，要改革方案，針對杜微回應運務人員職安問題，大酸杜微是「杜三半」。

產工指出，杜微回信內容寫道，將協助員工提告、供心理關懷等員工協助方案，本就是法規上的雇主責任，杜微也自陳是依照「因公涉訟補助辦法」，強調員工要的不是工作報告，而是改革方案。

第二，改革方案只提一半。杜微只談鐵路警察增加見警率，但鐵路警察長年人力缺乏，根本無法涵蓋所有車站安全，警力無法立即補足，要求杜微不要迴避產工提出「公發密錄器」、「增聘車站保全」等2項訴求。

第三，工會參與改革邀一半，產工表示，本案受害當事人為台鐵產業工會會員，自始至終均由台鐵產業工會協助與發聲。由於台鐵內部具有複數工會，台鐵公司選擇性只邀請企業工會，刻意忽略提出具體改革方案、積極保護會員的產業工會，是讓工會參與只有一半，毫不尊重工會。

台鐵 杜微

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