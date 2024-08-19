快訊

一超級遊艇在義遭暴雨襲擊沈沒 「英國比爾蓋茲」下落不明

傳央行要減降不動產放款總量 建商公會：中小型建商會倒得更快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回信大林車站遭毆打女站務員 台鐵董座4點承諾保護員工

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司董事長杜微今親自回信給大林車站女站務員，將協助延聘律師，並由公司先支付費用。聯合報系資料照
台鐵公司董事長杜微今親自回信給大林車站女站務員，將協助延聘律師，並由公司先支付費用。聯合報系資料照

台鐵嘉義大林車站女站務員，因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打恐嚇，甚至找民代施壓，該站務員昨親筆寫信給前交通部李孟諺及台鐵公司董事長杜微，盼重視職場安全。杜微今親自回信，除會協助延聘律師，並由公司先支付費用、啟動員工關懷機制，職醫訪視供生心理協助及建議、強化巡邏警力、也會修正「執行職務遭受不法侵害預防計畫」規定。

台鐵今公開杜微回覆信件，內容指出，杜微稱讚該女站務員堅守工作崗位，維護營運安全，為員工表率，向她致敬意與謝忱，並保證公司會維護工作場域及同仁值勤的安全，使營運服務更正向、更完善。

杜微強調，公司同仁執勤時被旅客攻擊辱罵，甚至被地方民代施壓等情事，公司及台灣鐵路企業工會均非常重視，事件發生當下的錄影監視影像，已請站方妥適留存，並會同路警持續偵辦。

由於該站務員已提出傷害告訴，杜微表示，公司將依公務人員因公涉訟輔助辦法協助延聘律師，所需費用由公司先行支付，協助員工出庭並依法院判決進行後續處理。

另外，南區營運處也啟動員工關懷機制，本周將有高雄醫學大學附設醫院臨場職醫訪視，針對生理及心理影響給予協助及建議，公司各級主管也會持續探視關懷。

杜微表示，有關防護職場安全部分，公司已經加強現場監視設備，進行24小時全區監控，並與鐵路警察及當地警察機關建立聯防機制，增加巡檢密度及見警率。

同時協調地方警察巡邏進入車站簽到，如遇狀況，由地方警察在第一時間趕至現場處理，鐵路警察隨後以最迅速的方式赴現場接續，執行安全維護工作；公司內各運務段也已整合各鄰近車站，可在短時間內支援因應。

杜微說，台鐵本部已責成職安室會同南區營運處、人資處、路警局、台灣鐵路企業工會等單位，8月底前召開「工作場所職業安全衛生稽核會議」，徹底檢討各項職安預防、車站安全措施、修正「執行職務遭受不法侵害預防計畫」規定，並妥擬執行方案。

台鐵公司董事長杜微今親自回信給大林車站女站務員。圖／台鐵提供
台鐵公司董事長杜微今親自回信給大林車站女站務員。圖／台鐵提供
台鐵公司董事長杜微今親自回信給大林車站女站務員。圖／台鐵提供
台鐵公司董事長杜微今親自回信給大林車站女站務員。圖／台鐵提供
台鐵嘉義大林車站女站務員，因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打恐嚇，甚至找民代施壓，該站務員昨親筆寫信給前交通部李孟諺及台鐵公司董事長杜微，盼重視職場安全。記者許正宏／攝影
台鐵嘉義大林車站女站務員，因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打恐嚇，甚至找民代施壓，該站務員昨親筆寫信給前交通部李孟諺及台鐵公司董事長杜微，盼重視職場安全。記者許正宏／攝影

杜微 警察

延伸閱讀

越中簽14項文件 推進農產品銷中國與鐵路合作

台鐵大林站女站務員遭施暴 「腳踏車老翁」依傷害罪函送嘉檢

台鐵員工遭攻擊 董事長杜微親回信協助聘律師

遭毆站務員寫信給交長 藍委：相挺基層要即時

相關新聞

持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

今天除中南部大雨不斷，北北基桃午後也出現大雷雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到低壓帶與西南風影響，今晚至明天清晨雨勢更...

避免鐵氟龍流感上身...專家曝鍋具兩大使用禁忌 不可不防

胸腔科醫師蘇一峰日前提到，一名50多歲女性患者，突然氣喘發作及胸悶、咳嗽就醫，詢問後發現使用家中不沾鍋後產生不適的症狀，...

台鐵董座回信遭打女站務員 4點承諾遭產工酸「杜三半」

台鐵嘉義大林車站女站務員，因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打恐嚇，昨親筆寫信給前交通部李孟諺及台鐵公司董事長杜微...

健保落實全面覆蓋 APEC會議分享肺癌照護降死亡率成效

2024年亞太經濟合作(APEC)衛生工作組會議於8月16至17日於祕魯召開。衛福部次長林靜儀率團與會。會議期間，健保署...

回信大林車站遭毆打女站務員 台鐵董座4點承諾保護員工

台鐵嘉義大林車站女站務員，因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打恐嚇，甚至找民代施壓，該站務員昨親筆寫信給前交通部李...

曾為獵人被警追 古清芳1原因放下獵槍成護蟹志工逾20年

交通部公路局為減少陸蟹遭路殺機率，與專家學者及NGO合作打造陸蟹廊道3.0，並配合志工在熱點區域以人力撈蟹進行調查記錄後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。