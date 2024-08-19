回信大林車站遭毆打女站務員 台鐵董座4點承諾保護員工

台鐵嘉義大林車站女站務員，因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打恐嚇，甚至找民代施壓，該站務員昨親筆寫信給前交通部李孟諺及台鐵公司董事長杜微，盼重視職場安全。杜微今親自回信，除會協助延聘律師，並由公司先支付費用、啟動員工關懷機制，職醫訪視供生心理協助及建議、強化巡邏警力、也會修正「執行職務遭受不法侵害預防計畫」規定。

台鐵今公開杜微回覆信件，內容指出，杜微稱讚該女站務員堅守工作崗位，維護營運安全，為員工表率，向她致敬意與謝忱，並保證公司會維護工作場域及同仁值勤的安全，使營運服務更正向、更完善。

杜微強調，公司同仁執勤時被旅客攻擊辱罵，甚至被地方民代施壓等情事，公司及台灣鐵路企業工會均非常重視，事件發生當下的錄影監視影像，已請站方妥適留存，並會同路警持續偵辦。

由於該站務員已提出傷害告訴，杜微表示，公司將依公務人員因公涉訟輔助辦法協助延聘律師，所需費用由公司先行支付，協助員工出庭並依法院判決進行後續處理。

另外，南區營運處也啟動員工關懷機制，本周將有高雄醫學大學附設醫院臨場職醫訪視，針對生理及心理影響給予協助及建議，公司各級主管也會持續探視關懷。

杜微表示，有關防護職場安全部分，公司已經加強現場監視設備，進行24小時全區監控，並與鐵路警察及當地警察機關建立聯防機制，增加巡檢密度及見警率。

同時協調地方警察巡邏進入車站簽到，如遇狀況，由地方警察在第一時間趕至現場處理，鐵路警察隨後以最迅速的方式赴現場接續，執行安全維護工作；公司內各運務段也已整合各鄰近車站，可在短時間內支援因應。