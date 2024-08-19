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曾為獵人被警追 古清芳1原因放下獵槍成護蟹志工逾20年

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
護蟹志工古清芳（右）過去曾為獵人身分，如今放下獵槍，投入保育行列。記者胡瑞玲／攝影
護蟹志工古清芳（右）過去曾為獵人身分，如今放下獵槍，投入保育行列。記者胡瑞玲／攝影

交通部公路局為減少陸蟹遭路殺機率，與專家學者及NGO合作打造陸蟹廊道3.0，並配合志工在熱點區域以人力撈蟹進行調查記錄後，直接帶到海邊釋幼，其中過去曾為當地惡名昭彰的獵人古清芳，由於女兒因他遭同儕議論，因此決定洗心革面，成為護蟹志工，協助撈蟹調查紀錄，迄今已從事生態保育逾20年。

古清芳從小跟著鄰居學習打獵，捕捉各式野生動物販售作為收入來源，雖曾在北部工作10年，但最後仍回到家鄉以獵人身分維生，因其身手矯捷，加上經驗豐富，每次出門打獵都能滿載而歸，看似不起眼的陸蟹也是他捕獵的對象之一，捕撈到的陸蟹可以販售給民眾食用，也可提供給漁業作為魚餌。

打獵成績輝煌，但古清芳說，由於他劣跡斑斑，被當地民眾及警察視為惡名昭彰的獵人，不僅在外畏畏縮縮，出門打獵風險高，妻子在家也會擔憂得徹夜難眠。

古清芳表示，他之所以會下定決心放棄獵人身分，投入保育工作的契機，是因他的獵人身分，讓女兒在學校遭同儕議論，並受到異樣眼光看待，不捨女兒受到委屈，因此在看到墾管處的生態志工召募課程後，就決心加入保育行列。

古清芳笑稱，從事生態志工第1年「根本是當臥底」，會通知過去一起打獵的獵人哪裡要避開警方巡邏等，但後來認識各個陸蟹方面的專家學者，自己也花時間鑽研陸蟹並協助研究調查，因此後來發現陸蟹新品種，學者也以他的姓氏命名，因此有了「古氏擬相手蟹」。

古清芳坦言，從事生態保育過程中，因為辛苦且薪資不比過去當獵人優渥，曾一度思考是否回鍋老本行，後來每次他犯「獵癮」時，就會找生態專家學者聊天、喝咖啡，避免再想打獵一事，迄今已從事生態保育工作逾20年，1年有300天穿梭在濕地間和海岸邊，觀察陸蟹和各種生物，不僅走出自己的價值，還有自信與驕傲。

台26線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，為減少陸蟹遭路殺機率，交通部與專家學者及NGO合作打造陸蟹廊道3.0，並配合志工在熱點區域以人力撈蟹進行調查記錄後，直接帶到海邊釋幼。圖為抱卵陸蟹。記者胡瑞玲／攝影
台26線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，為減少陸蟹遭路殺機率，交通部與專家學者及NGO合作打造陸蟹廊道3.0，並配合志工在熱點區域以人力撈蟹進行調查記錄後，直接帶到海邊釋幼。圖為抱卵陸蟹。記者胡瑞玲／攝影
台26線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，為減少陸蟹遭路殺機率，交通部與專家學者及NGO合作打造陸蟹廊道3.0，並配合志工在熱點區域以人力撈蟹進行調查記錄後，直接帶到海邊釋幼。圖為抱卵陸蟹釋幼情況。記者胡瑞玲／攝影
台26線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，為減少陸蟹遭路殺機率，交通部與專家學者及NGO合作打造陸蟹廊道3.0，並配合志工在熱點區域以人力撈蟹進行調查記錄後，直接帶到海邊釋幼。圖為抱卵陸蟹釋幼情況。記者胡瑞玲／攝影
台26線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，為減少陸蟹遭路殺機率，交通部與專家學者及NGO合作打造陸蟹廊道3.0，並配合志工在熱點區域以人力撈蟹進行調查記錄後，直接帶到海邊釋幼。記者胡瑞玲／攝影
台26線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，為減少陸蟹遭路殺機率，交通部與專家學者及NGO合作打造陸蟹廊道3.0，並配合志工在熱點區域以人力撈蟹進行調查記錄後，直接帶到海邊釋幼。記者胡瑞玲／攝影
護蟹志工古清芳過去曾為獵人身分，如今放下獵槍，投入保育行列。記者胡瑞玲／攝影
護蟹志工古清芳過去曾為獵人身分，如今放下獵槍，投入保育行列。記者胡瑞玲／攝影

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