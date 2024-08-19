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避免抱卵蟹成「蟹餅」公路局推陸蟹廊道3.0減81％路殺

聯合報／ 記者胡瑞玲／屏東即時報導
以咕咾石與漂流木等自然素材鋪設於陸蟹廊道內，增加環境複雜度，並引進孕育當地生命的湧泉水，以模仿整體海岸林環境，強化陸蟹廊道的微棲地功能，打造「陸蟹廊道3.0」將受道路切割的網絡縫合，達到「還路於蟹」的目標。記者胡瑞玲／攝影
以咕咾石與漂流木等自然素材鋪設於陸蟹廊道內，增加環境複雜度，並引進孕育當地生命的湧泉水，以模仿整體海岸林環境，強化陸蟹廊道的微棲地功能，打造「陸蟹廊道3.0」將受道路切割的網絡縫合，達到「還路於蟹」的目標。記者胡瑞玲／攝影

台26線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，曾紀錄陸蟹種類高達62種，為全台95%陸蟹種類集中熱區，過去頻傳陸蟹往海邊釋放幼體遭路殺事件，為此交通部公路局自2017年起設置陸蟹廊道，今年更為強化陸蟹微棲地功能，打造「陸蟹廊道3.0」，讓路殺減少81％，避免陸蟹穿越馬路被碾成「蟹餅」。

台26線船帆石-砂島（38K-42K）位於墾丁國家公園範圍內，途經旅遊景點船帆石、香蕉灣生態保護區及砂島生態保護區，可欣賞世界最北端的熱帶海岸林、獨特的珊瑚礁岩地形以及陸蟹生態，而在此路段曾紀錄陸蟹種類高達62種，為全台95%陸蟹種類集中熱區。

交通部日前率隊南下視察墾丁陸蟹廊道，劉烘昌博士指出，一隻陸蟹抱卵可達30萬至50萬顆，不同種類生殖季約在5至11月區間，陸蟹會穿越馬路到海邊釋幼，但由於要穿過台26線，不少陸蟹因此死於路殺被碾成「蟹餅」。

根據劉烘昌博士調查，2019年6月1日至8月31日間，38.5K-42K路段，每500公尺紀錄路殺陸蟹數量均大於100隻，其中，數量稀少的椰子蟹，有近7成在此路段遭道路殺；而39.5K-40K路段遭路殺情況最多共240隻，蟹種多為陸寄居蟹、紫地蟹、毛足特氏蟹、帝王仿相手蟹。

為保護陸蟹免於路殺，公路局2017年將排水涵洞改造成具輔助攀爬設施的「陸蟹廊道1.0」。去年在道路下方設置世界上第1個架高式共36道連續性「陸蟹廊道2.0」。

公路局南區養護工程分局長陳貴芳指出，由於2.0廊道為混凝土構造物，環境過於人工，發現陸蟹通過廊道時，會因水管等導致掉落水溝而爬不起來。

陳貴芳表示，與專家學者及NGO開會後，以咕咾石與漂流木等自然素材鋪設於陸蟹廊道內，增加環境複雜度，並引進孕育當地生命的湧泉水，以模仿整體海岸林環境，強化陸蟹廊道的微棲地功能，打造「陸蟹廊道3.0」將受道路切割的網絡縫合，達到「還路於蟹」的目標。

另外，公路局持續與墾丁國家公園管理處跨機關合作辦理「交通管制措施」及「人力護蟹」，以「停十走十」方式辦理，也就是原4線道縮減為2線道，雙向縮減外側車道，管制時間每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘。

今年交管措施執行期間為7月20日至22日、8月18日至20日、9月17日至19日（農曆6、7及8月的15、16及17日），時段為晚間6時30分至8時30分，最後1個月為晚間6時至8時。

以咕咾石與漂流木等自然素材鋪設於陸蟹廊道內，增加環境複雜度，並引進孕育當地生命的湧泉水，以模仿整體海岸林環境，強化陸蟹廊道的微棲地功能，打造「陸蟹廊道3.0」將受道路切割的網絡縫合，達到「還路於蟹」的目標。記者胡瑞玲／攝影
以咕咾石與漂流木等自然素材鋪設於陸蟹廊道內，增加環境複雜度，並引進孕育當地生命的湧泉水，以模仿整體海岸林環境，強化陸蟹廊道的微棲地功能，打造「陸蟹廊道3.0」將受道路切割的網絡縫合，達到「還路於蟹」的目標。記者胡瑞玲／攝影
台26線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，曾紀錄陸蟹種類高達62種，為全台95%陸蟹種類集中熱區。記者胡瑞玲／攝影
台26線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，曾紀錄陸蟹種類高達62種，為全台95%陸蟹種類集中熱區。記者胡瑞玲／攝影
以咕咾石與漂流木等自然素材鋪設於陸蟹廊道內，增加環境複雜度，並引進孕育當地生命的湧泉水，以模仿整體海岸林環境，強化陸蟹廊道的微棲地功能，打造「陸蟹廊道3.0」將受道路切割的網絡縫合，達到「還路於蟹」的目標。記者胡瑞玲／攝影
以咕咾石與漂流木等自然素材鋪設於陸蟹廊道內，增加環境複雜度，並引進孕育當地生命的湧泉水，以模仿整體海岸林環境，強化陸蟹廊道的微棲地功能，打造「陸蟹廊道3.0」將受道路切割的網絡縫合，達到「還路於蟹」的目標。記者胡瑞玲／攝影

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