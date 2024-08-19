持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

今天除中南部大雨不斷，北北基桃午後也出現大雷雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到低壓帶與西南風影響，今晚至明天清晨雨勢更明顯，中部有大雨、南部有局部豪雨發生機率，周三起太平洋高壓西伸，各地恢復多雲到晴的天氣，降雨也稍趨緩；雲雀颱風則增強強度有限，未來對台灣沒有影響。

根據氣象署官網，今天最高溫位於台北市信義35.8度，另外，苗栗縣頭份及新北市三貂角也都出現35度以上高溫；累積雨量部分，台北市劍南路今天累積雨量高達91毫米，台北市明德樂園也累積84毫米的雨量。

張竣堯說明，受到低壓帶及西南風影響，今天中南部雨勢不斷，而今晚至明清晨雨勢會再更大，中南部有豪大雨發生，中部可能出現大雨，南部甚至局部地區有豪雨發生機率；明天白天起中南部雨勢會較為趨緩，但仍要留意局部大雨，其他各地為多雲到晴天氣，北台灣及各地山區午後有短暫雷陣雨，且有局部大雨發生機率。

周三至周六（21至24日）太平洋高壓逐漸向西延伸至台灣上空，台灣將恢復多雲到晴的穩定天氣，午後中部以北、東北部及各地山區仍有短暫雷陣雨；周三（21日）水氣較多，清晨至上午南部有零星短暫陣雨。

周日、下周一（25、26日）台灣附近水氣稍增，中南部有局部短暫陣雨，午後留意短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴。

溫度部分，張竣堯表示，明天中南部雲量偏多且會下雨，高溫稍降約30至31度，周三至周六恢復到穩定天氣，高溫回升到33至35度，近山區內陸、台北盆地及花東縱谷可能達到35、36度高溫，後期水氣多，周日至下周一氣溫稍降；另明後2天台東易有焚風發生機率，可能出現35、36度。

颱風部分，張竣堯指出，今年第9號颱風「雲雀」，因所處環境風切較大，增強強度有限，預估未來向北移動，對台灣沒有影響，但周末之後，日本海面仍有熱帶系統持續發展，可能會有熱帶低氣壓或颱風的訊號，未來將持續密切觀察。