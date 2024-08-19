避免鐵氟龍流感上身...專家曝鍋具兩大使用禁忌 不可不防

胸腔科醫師蘇一峰日前提到，一名50多歲女性患者，突然氣喘發作及胸悶、咳嗽就醫，詢問後發現使用家中不沾鍋後產生不適的症狀，研判為「鐵氟龍流感」。台灣科技媒體中心邀請專家提供觀點，讓更多人透過台灣科學家的說明，理解真正需要關注的化學物質，期盼減少不必要的恐慌與誤解並作為討論的科學基礎。

台大公共衛生學院食品安全與健康研究所助理教授羅宇軒表示，鐵氟龍為一連串碳氟原子所構成的聚合物，結構相當穩定，因為鐵氟龍的化學特性是疏水且疏油，一般用於鍋具塗層，達到「不沾」的效果。正常使用狀態下，鐵氟龍塗層其實不容易釋出，使用上相對安全。

羅宇軒說，烹煮溫度過高，當超過攝氏260度、使用過久而塗層遭破壞等特殊情況下，鐵氟龍塗層可能會開始釋出「全多氟碳化物」（PFAS），在烹煮過程中以燻煙的形式進入空氣中，有些呼吸道敏感族群因吸入這些燻煙會產生過敏，類似感冒的症狀，稱為聚合物燻煙熱。

羅宇軒指出，鐵氟龍是聚合物，分子量大且穩定，正常使用狀況下，其實不易進入人體造成健康效應，不須過度擔憂。而PFAS則是分子量較小的碳氟化合物單體，較容易進入人體內產生健康效應，這才是真正需要關注的面向。