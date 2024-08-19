快訊

去年平均所得70.9萬 未滿30歲青年月收入曝「同創歷史新高」

誰爆料李孟諺婚外情？PTT帳號本尊哀號「被盜用」 上次發文已是8年前

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免鐵氟龍流感上身...專家曝鍋具兩大使用禁忌 不可不防

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大公共衛生學院食品安全與健康研究所助理教授羅宇軒表示，當烹煮溫度過高，當超過攝氏260度、使用過久而塗層遭破壞等特殊情況下，鐵氟龍塗層可能會開始釋出「全多氟碳化物」（PFAS），呼吸道敏感族群吸入後會產生過敏，類似感冒的症狀。不沾鍋示意圖。本報資料照片
台大公共衛生學院食品安全與健康研究所助理教授羅宇軒表示，當烹煮溫度過高，當超過攝氏260度、使用過久而塗層遭破壞等特殊情況下，鐵氟龍塗層可能會開始釋出「全多氟碳化物」（PFAS），呼吸道敏感族群吸入後會產生過敏，類似感冒的症狀。不沾鍋示意圖。本報資料照片

胸腔科醫師蘇一峰日前提到，一名50多歲女性患者，突然氣喘發作及胸悶、咳嗽就醫，詢問後發現使用家中不沾鍋後產生不適的症狀，研判為「鐵氟龍流感」。台灣科技媒體中心邀請專家提供觀點，讓更多人透過台灣科學家的說明，理解真正需要關注的化學物質，期盼減少不必要的恐慌與誤解並作為討論的科學基礎。

台大公共衛生學院食品安全與健康研究所助理教授羅宇軒表示，鐵氟龍為一連串碳氟原子所構成的聚合物，結構相當穩定，因為鐵氟龍的化學特性是疏水且疏油，一般用於鍋具塗層，達到「不沾」的效果。正常使用狀態下，鐵氟龍塗層其實不容易釋出，使用上相對安全。

羅宇軒說，烹煮溫度過高，當超過攝氏260度、使用過久而塗層遭破壞等特殊情況下，鐵氟龍塗層可能會開始釋出「全多氟碳化物」（PFAS），在烹煮過程中以燻煙的形式進入空氣中，有些呼吸道敏感族群因吸入這些燻煙會產生過敏，類似感冒的症狀，稱為聚合物燻煙熱。

羅宇軒指出，鐵氟龍是聚合物，分子量大且穩定，正常使用狀況下，其實不易進入人體造成健康效應，不須過度擔憂。而PFAS則是分子量較小的碳氟化合物單體，較容易進入人體內產生健康效應，這才是真正需要關注的面向。

患者 氣喘 醫師

延伸閱讀

流感季節性規律恐已被打破 大陸今夏流感較去年增4倍

「鐵氟龍流感」引熱議 專家釋疑：不沾鍋正常使用不易進人體

處方箋大變革改列成分名 蘇一峰：等於鼓勵藥局做這事

藥師林士峰臉書突宣布藥局歇業 蘇一峰留言說「這句話」

相關新聞

「報復性出國」墾丁住房率剩5成 業者說「史上最慘」

每年暑假都是墾丁的觀光旺季，今年暑假卻十分慘淡，住房率約剩5成，有在地業者說是「史上最慘」。業者分析，主要是今年暑假「報...

避免鐵氟龍流感上身...專家曝鍋具兩大使用禁忌 不可不防

胸腔科醫師蘇一峰日前提到，一名50多歲女性患者，突然氣喘發作及胸悶、咳嗽就醫，詢問後發現使用家中不沾鍋後產生不適的症狀，...

試管嬰兒已破萬名 16位新生兒有1位人工生殖寶寶

連續3年，台灣人口已呈現「生不如死」的現象，生育率不斷下滑。衛福部自110年7月1日起，實施「擴大不孕症治療補助方案」，...

大雷雨轟炸北北桃3縣市 松山機場部分航班異動

大雷雨轟1小時，中央氣象署針對台北市、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分；呼籲慎防劇烈降雨、雷擊，...

雨炸北市溼答答！9行政區大雷雨「這區雨量最驚人」 雙溪發災防告警

氣象署今天下午15時41分針對北市松山、大安、中山、中正、大同、萬華、內湖、士林、及北投區發布大雷雨即時訊息。目前10分...

健保落實全面覆蓋 APEC會議分享肺癌照護降死亡率成效

2024年亞太經濟合作(APEC)衛生工作組會議於8月16至17日於祕魯召開。衛福部次長林靜儀率團與會。會議期間，健保署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。