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台虎高雄-岡山冬季班表登場 開航促銷明早開賣1699起

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航今天宣布，將於2024年冬季班表新開高雄-岡山航線，為慶祝新航線銷售，明天上午10時起推出單程未稅NT$1,699起的開賣促銷價。記者黃仲明／攝影
台灣虎航今天宣布，將於2024年冬季班表新開高雄-岡山航線，為慶祝新航線銷售，明天上午10時起推出單程未稅NT$1,699起的開賣促銷價。記者黃仲明／攝影

台灣虎航今天（19日）宣布，將於2024年冬季班表新開高雄-岡山航線，為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2024年8月20日上午10:00起至2024年8月21日晚間23:59推出單程未稅NT$1,699起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年10月27日起至2025年3月29日止。

台灣虎航指出，高雄-岡山開航初期，每周營運三班，去程航班IT-262，每周一、五的中午12:50及每周三的上午10:55自高雄國際機場起飛；回程航班IT-263，每周二的下午17:30及每周四、日的下午15:25自岡山桃太郎機場起飛。此外，桃園-岡山也將從冬季班表開始，從每周七班增為每周九班。

台虎透露，因看好日本岡山及鄰近地區的豐富旅遊魅力，於2016年7月開航桃園-岡山航線，從初期的每周3班逐步增為天天飛，也是台灣唯一直飛日本岡山的航空公司。

高雄岡山與日本岡山雖然同名卻相距千里；高雄岡山區以軍事歷史和美食特產聞名，日本岡山縣則因桃太郎的故鄉與晴天之國而為人所熟知。期盼藉由新航線的啟航，開啟一段連結兩地的探索之旅，讓旅客在感受不同風貌的同時，也能體驗到這種微妙而有趣的巧合。

台灣虎航 岡山 日本

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