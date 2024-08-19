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「報復性出國」墾丁住房率剩5成 業者說「史上最慘」
每年暑假都是墾丁的觀光旺季，今年暑假卻十分慘淡，住房率約剩5成，有在地業者說是「史上最慘」。業者分析，主要是今年暑假「報復性出國」造成；而花蓮地震後，原本預期墾丁可以吃到一波東部遊客轉移的紅利，沒想到竟落空。
墾丁福華總經理張積光說，今年暑假住房剩約5成左右，比去年少了2成，是近年來最差的一年。主要原因是整體住房供應量增加，這幾年恆春半島的民宿如雨後春筍，但遊客數未增反減，一來一往自然住房率就下降。
另外今年出國旅遊的人特別多，加上國內旅遊屬性改變，也都影響遊客到墾丁的意願。他觀察，中上階級的客層及年輕人很多都往國外跑，國內旅遊則是「都會旅遊」的人增加了，進而影響墾丁觀光人次。
墾丁陳姓業者表示，疫情過後國境解封迎來出國爆發潮，去年暑假疫情剛結束不久，許多人仍在觀望，今年出國就完全沒顧慮了，「報復性出國」應該是造成暑假觀光慘淡的主因，加上網路「遊墾丁不如遊沖繩」等話語傳播，更加深不少人對墾丁的「誤解」。
他說，其實墾丁乃至於恆春半島，還是有很多CP值高的住宿，並非如網友所說都貴到嚇死人。921地震後因中部重創，遊客轉移曾造就墾丁一波觀光榮景；這次花蓮地震後花蓮遭重創，本以為墾丁能吃到東部遊客轉移的紅利，沒想到竟然沒有。張積光表示，據觀察，東部遊客大多轉移到中北部，南部較少。
張積光說，整體大環境也有差，民眾薪水不漲，但物價漲翻天，第一個省下的錢當然是旅遊費；連許多企業也都不辦員工旅遊了，何況是民眾。針對觀光困境，除了業者要更努力外，也希望政府能考慮政策上補助刺激國內旅遊。
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