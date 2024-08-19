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健康台灣推動委員會將登場 衛福部彙整2大方針

中央社／ 台北19日電

健康台灣推動委員會將於22日正式召開，衛福部長邱泰源今天表示，已彙整2大方針，分別是全人醫療逐步落實願景闡述與健保永續發展，盼傾聽各界專家建議，將積極配合行政院執行。

總統賴清德日前在就職滿月記者會上宣布，將成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」3大任務型編組，未來每季召開會議，由賴總統召集，為國家發展擬定戰略。

健康台灣推動委員會將於22日正式召開，討論議題達10至20項，包含所有落實健康台灣願景所提出的各種工作項目。邱泰源今天出席活動後接受媒體聯訪表示，因應台灣進入高齡化社會，照顧需求增加成挑戰，幸好台灣醫療品質與高科技蓬勃，相信委員會對推動全民健康未來很重要。

邱泰源表示，即將於22日登場的健康台灣推動委員會，這次重點是希望向各界傳達全人醫療願景，期盼完整社區健康照顧架構與體系，成為落實健康台灣各項目標的基石；備受關注的重點議題還有健保永續，預期將有來自各領域專家提出好建議，台灣成為健康大國指日可待。

邱泰源說，賴總統重視全民健康，在選前邀請昔日恩師、成功大學附設醫院前院長陳志鴻，推動6場「健康台灣」分區論壇，提出10大建言、10大策略與深耕計畫，匯集而成的是11項國家希望工程的健康台灣重點，未來將一項一項討論、完成。

健保 邱泰源 願景

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