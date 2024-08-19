健保落實全面覆蓋 APEC會議分享肺癌照護降死亡率成效

2024年亞太經濟合作(APEC)衛生工作組會議於8月16至17日於祕魯召開。衛福部次長林靜儀率團與會。會議期間，健保署署長石崇良就「超越全民覆蓋」分享經驗，透過政策規畫，降低民眾因經濟弱勢、地理限制、生理失能及醫療資源分布不均造成的就醫障礙。另受邀出席美國國務院主辦的肺癌政策對話，分享實施低劑量電腦斷層肺癌篩檢計畫及健保精準醫療給付，獲經濟體高度肯定。

我國自1995年實施全民健保近迄今逾29年，已達成健康照護的全面覆蓋，此次APEC規劃「超越全民覆蓋」議題與各經濟體分享，更進一步擴展全面健康照護。

為降低健康不平等問題，石崇良分享4大面向執行策略，包含針對「經濟弱勢」民眾提供各項財務協助，避免因病而貧、因貧而病；針對「地理弱勢」民眾，透過醫療團隊進駐及巡迴服務，將醫療服務送進山地離島及偏遠地區。

石崇良說，近年更結合遠距專科會診，已有超過85%的山地離島鄉鎮及衛生所可透過視訊診療結合醫療儀器設備，例如五官鏡、超音波等，其中以眼科服務成長高達7倍、耳鼻喉科成長5倍，民眾滿意度達95%。

此外，為提供以人為中心、全面性醫療照護，健保署推動偏遠地區「全人整合照護」試辦計畫，整合預防保健、健康促進、醫療服務及長照服務，一體化服務大幅改善偏鄉居民健康及促進醫療品質;針對「生理失能」導致不便外出就醫民眾，則提供整合式的居家醫療服務。

石崇良指出，今年7月啟動「在宅急症照護試辦計畫」，讓慢性病個案在急性輕症感染時，如肺炎、尿道感染及軟組織發炎，可在家中接受醫療團隊到宅提供住院替代性治療照護，同時可結合遠距醫療及監測方式讓個案安心在家治療，健保並加碼給付床邊執行之檢驗檢查，以完善居家醫療服務。

另醫療資源分布不均造成的就醫問題，健保於今年推動鼓勵院所建構區域聯防，透過高效率的轉診機制，讓急症患者可即時獲得醫療服務，挽救寶貴生命。

美國國務院本月17日以加速肺癌防治、診斷及治療為題，舉辦APEC經濟體政策對話，邀請我國分享降低肺癌死亡率的成功經驗。我國由次長林靜儀出席，署長石崇良分享我國完整的肺癌防治策略。

石崇良說，包括1997年啟動的菸害防制計畫、2022年7月針對有家族史及重度吸菸者實施全國性低劑量電腦斷層肺癌篩檢計畫，以及2023年健保啟動癌症陽追計畫，促進癌症早期發現、早期診斷治療的目標。

此外，健保署於今年5月將次世代基因定序(NGS)檢測納入健保給付，並推動數項改革措施如新藥平行審查、暫時性給付、癌藥基金彈性給付制度，及加速癌症新藥給付，落實癌症精準醫療政策。

我國於會中分享實施經驗，發現亞洲與歐美人種發生肺癌的樣態不同，例如基因變異型態不同，非吸菸女性比例偏高、發生肺癌年齡較歐美早5到10年等，揭示亞太地區的肺癌防治計畫需有因地制宜的策略。而透過篩檢及陽追計畫，已成功早期診斷肺癌，參與篩檢計畫者中，83.2%診斷為癌症初期含第0及1期，預估可減少肺癌死亡達55%，大幅提升存活率。

我國透過APEC區域合作平台，將台灣健保實施近30年的經驗與其他經濟體分享，並期待透過合作機制，對亞太地區的民眾健康有所貢獻。