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試管嬰兒已破萬名 16位新生兒有1位人工生殖寶寶

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
人工生殖試管寶寶的誕生量正在逐年增長，可有效減緩台灣少子化。本報資料照片
人工生殖試管寶寶的誕生量正在逐年增長，可有效減緩台灣少子化。本報資料照片

連續3年，台灣人口已呈現「生不如死」的現象，生育率不斷下滑。衛福部自110年7月1日起，實施「擴大不孕症治療補助方案」，三年來成果顯著，包括單胞胎比率高達87.1%、足月生產率（懷孕週數≧37週）為75.5%、新生兒出生體重大於或等於2500公克占76.7%。

相較於109年國內人工生殖施術結果，單胞胎比率增加了11.4%，至113年7月31日止，共有20,539名試管嬰兒誕生。國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，110年間接受人工生殖治療後，活產的嬰兒共有9,774人；三年下來，平均每年約6-7000位試管嬰兒，大約每16位新生兒就有1位是人工生殖寶寶。

從內政部最新人口統計數據來看，近3年新生兒人數逐年下滑，2021年15萬3,820人、2022年13萬8,986人、2023年全年新生兒數13萬5571人。蔡維誼說，每年新生兒出生人口下降，但人工生殖試管寶寶的誕生量正在逐年增長，顯現愈來愈多人受不孕症之苦，求助生殖醫學。

國人結婚年齡愈來愈晚，連帶少子化問題愈趨嚴重，以及生育率持續下降。蔡維誼提到，今年適逢龍年，內政部原本預估新生人出生率會增加，但目前僅是「下降幅度緩慢」，龍年生子效應不再，少子化似乎無法止跌。

除了台灣，歐美國家也重視生育議題，研擬因應人工生殖對策。不過人工生殖醫療技術進步，仍要注意生育年齡，台灣生殖醫學會理事長陳美州表示，35歲以上高齡婦女發生不孕、流產、胎兒染色體異常機會較高，罹患妊娠合併症的風險也較高，也會導致胎兒發育欠佳。

台灣女性的結婚平均年齡超過30歲，陳美州說，生育年齡35歲以上女性超過3成，接受試管受術的婦女平均年紀也高達38歲。生育力會隨著年齡增長而降低，夫妻正常性生活持續一年以上若仍未懷孕，建議雙方可一同檢查，並評估試管嬰兒的療程，愈晚接受不孕症治療，胚胎著床受孕率愈低。

生育 試管嬰兒

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