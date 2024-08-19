大雷雨轟炸北北桃3縣市 松山機場部分航班異動

大雷雨轟1小時，中央氣象署針對台北市、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分；呼籲慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象署並針對台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至17時41分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

交通部民航局表示，因雷雨影響，松山機場下午3時50分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。