快訊

獨／陷人頭公司疑雲又3度改口…聯醫周三辦調查會議 要陳佩琪到場說明

昨晚才向媒體大聊妻女…李孟諺隔日爆婚外情 視察「神隱」北返急換車

陽明交大生校內疑被「不良西裝男」拉走逼領錢 保命借出9萬獎學金

大雷雨轟炸北北桃3縣市 松山機場部分航班異動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
松山機場下午3點50分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。聯合報系資料照
松山機場下午3點50分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。聯合報系資料照

大雷雨轟1小時，中央氣象署針對台北市、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分；呼籲慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象署並針對台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至17時41分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

交通部民航局表示，因雷雨影響，松山機場下午3時50分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

大雷雨 松山機場 航班

延伸閱讀

北北桃注意！3縣市大雷雨轟1小時 慎防雷擊、溪水暴漲及淹水

台中、苗栗大雷雨 防劇烈降雨、雷擊

橫山、尖石「山區暴雨」國家級警報響 大雷雨突襲竹苗

每天大雷雨至下周二 吳德榮：中颱安比今侵襲日本再大迴轉

相關新聞

北北桃注意！3縣市大雷雨轟1小時 慎防雷擊、溪水暴漲及淹水

北北桃注意了，大雷雨轟1小時。中央氣象署針對台北市、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分；請慎防劇烈...

華航台北飛峇里島「飛一半中途折返」訊號異常回台檢查

華航今天一架由台北飛往印尼峇里島的CI771班機，在菲律賓巴拉望島附近的蘇祿海上空調轉，目前正折返當中。華航表示，班機途...

大雷雨轟炸北北桃3縣市 松山機場部分航班異動

大雷雨轟1小時，中央氣象署針對台北市、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分；呼籲慎防劇烈降雨、雷擊，...

雨炸北市溼答答！9行政區大雷雨「這區雨量最驚人」 雙溪發災防告警

氣象署今天下午15時41分針對北市松山、大安、中山、中正、大同、萬華、內湖、士林、及北投區發布大雷雨即時訊息。目前10分...

試管嬰兒已破萬名 16位新生兒有1位人工生殖寶寶

連續3年，台灣人口已呈現「生不如死」的現象，生育率不斷下滑。衛福部自110年7月1日起，實施「擴大不孕症治療補助方案」，...

健保落實全面覆蓋 APEC會議分享肺癌照護降死亡率成效

2024年亞太經濟合作(APEC)衛生工作組會議於8月16至17日於祕魯召開。衛福部次長林靜儀率團與會。會議期間，健保署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。