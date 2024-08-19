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「零卡可樂」是減重人的福音？ 專家提醒：有機會越喝越胖

聯合新聞網／ 綜合報導
可樂示意圖。圖／ingimage
可樂示意圖。圖／ingimage

不少人會在速食店購買套餐時，選擇「無糖、無色素、低熱量」的「零卡可樂」來降低罪惡感，減少醣分的攝取。就有網友上網詢問，若長期飲用零卡可樂，究竟會對身體造成什麼樣的影響？

一名網友在PTT論壇以「一直喝零卡可樂會怎麼樣嗎」為題發文，說明自己剛好看到特價一瓶2公升零卡可樂只要30元，好奇若自己購買一整箱回家天天喝，會發生什麼事情，「因為是零卡所以不會胖，那會有其他問題嗎？」

不少網友幽默留言回應，「會很飽」、「會很爽」、「大家都是憑感覺選擇性恐懼XDDD」、「健健康康、快快樂樂」、「沒人喝健康的啦，只是怕胖才喝零卡」、「現實就是代糖不健康阿」。

也有人表示，零卡可樂所使用的是代糖，若食用過量可能會引發疾病，「你的胰島素分泌會混亂，甚至喝出糖尿病」、「喝零卡一樣會肥，會增加膽固醇」、「可樂我記得pH超低的吧，不會蛀牙嗎？」、「可能以後要洗腎」。

知名健康媒體「Women's Health美力圈」寫道，零卡可樂和一般市售可樂同樣都含有碳酸水、焦糖色素、磷酸以及香料，唯一的差別是兩者所使用的「糖」，零卡可樂通常使用最熟悉的阿斯巴甜（非營養性甜味劑），因人體無法吸收，自然就不會產生熱量；而一般可樂則是使用高果糖糖漿、蔗糖等增添風味。

非營養性甜味劑會讓感官受到刺激，引發與進食相關的大腦精神反應，若消化系統開始啟動、飢餓感沒有被滿足，反而會刺激食慾、加重飢餓感，不知不覺讓下一次進食吃下更多的食物，體重也順道增加。

若長期飲用零卡可樂使身體攝取過多食物，可能會讓胰島素產生對抗，進而提高罹患第二型糖尿病的風險。因此，「零卡可樂可以喝，但也不能夠天天喝！」

可口可樂 含糖量 減肥 減重 糖尿病

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