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高雄男出國返台小腿多一個黑色「瘜肉」 醫查是吸血蟲上身

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄男子左小腿長出瘜肉，就醫發現誤會大了，原來是蜱蟲入侵皮膚吸血膨脹。記者郭韋綺／翻攝
高雄男子左小腿長出瘜肉，就醫發現誤會大了，原來是蜱蟲入侵皮膚吸血膨脹。記者郭韋綺／翻攝

日本旅遊小心了！高雄男子日前到日本遊玩，返國發現左小腿多了一塊小瘜肉，就醫檢查，醫師診斷說「這是吸血蜱蟲」惹的禍，這種寄生蟲都會躲在草叢，一旦被咬上，鋸齒狀倒鉤的口器插入皮膚，吸飽血後，蟲體就會膨脹，猶如瘜肉，醫師用鑷子移除蟲體，以抗生素治療多天，目前已痊癒。

收治這名病患的博田國際醫院皮膚科醫生郭怡彣表示，這名60多歲的男子自述在日本遊玩時，發現左小腿突然冒出一塊黑色瘜肉，但組織周邊有紅腫刺痛感，隔日回台趕緊就醫。

郭怡彣說，初步檢查發現根本不是瘜肉，而是一隻蜱蟲鑽入皮膚寄生吸血，立即以鑷子移除蟲體並開立外用抗生素，數日回診後傷口已癒合。

郭怡彣說，蜱蟲俗稱壁蝨，多棲息於草地等野外環境，靠吸食血液維生，囓齒類及哺乳動物，如貓狗、人類都是其主要吸食對象，體型如米粒的蜱蟲一旦接觸宿主身體，佈滿鋸齒狀倒鉤的口器會插入皮膚，同時分泌含有麻醉物質的唾液，減低吸食對象的疼痛感，並增加吸血成功率，吸飽血液後蟲體會膨脹，猶如一顆小瘜肉。

蜱蟲叮咬一段時間後，局部皮膚會出現紅腫發炎的症狀，甚至在吸血過程中傳染細菌病毒給人類，例如萊姆病 (Lyme disease)、Q熱 (Q fever)、兔熱病(Tularemia)等，因此在叮咬後數週內若出現發燒、畏寒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛與關節痛等症狀，須盡速就醫。

郭怡彣提醒，夏季氣候炎熱，蜱蟲特別活躍，建議民眾於野外活動時，穿著長褲長袖，儘量不要進入草叢地帶長時間坐臥，返家後儘快換下衣服、沐浴清潔，仔細檢查身體皺褶處，是否遭蜱蟲叮咬吸附，衣物也必須清洗與高溫烘烤；家中寵物應定期檢查是否遭蜱蟲吸附，特別是從戶外返家後。

疾管署曾發布資訊，蜱蟲是蜱媒腦炎、萊姆病等傳統疾病的媒介，也有引發已列為第四類法定傳染病的「發熱伴血小板減少綜合症」的可能性，嚴重者會死亡，致死率達17%。

博田國際醫院皮膚科醫師郭怡彣收治一男子，腿長出瘜肉，診斷後發現遭蜱蟲咬了。記者郭韋綺／翻攝
博田國際醫院皮膚科醫師郭怡彣收治一男子，腿長出瘜肉，診斷後發現遭蜱蟲咬了。記者郭韋綺／翻攝

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