台鐵員工遭攻擊 董事長杜微親回信協助聘律師

台鐵嘉義大林車站女站務員日前在站內遭攻擊，昨天以公開信呼籲交通部與公司做員工的後盾。台鐵公司董事長杜微今親自回信，表示會協助延聘律師，並由公司先支付費用。

台鐵嘉義大林車站女站務員7日在站內制止1名7旬老翁騎乘腳踏車，遭揮打右手臂。台鐵產業工會昨天轉述這名站務員給交通部長李孟諺與台鐵公司董事長杜微的手寫信。

這名員工在信中提到，從旅客攻擊她的那一刻，就證明台鐵公司所謂職安預防、車站安全措施全部失效，呼籲交通部與公司拿出方案、做員工的後盾。

台鐵今天也公開杜微回覆這名員工的信，提到有關公司同仁執勤時被旅客攻擊辱罵甚至被地方民代施壓等情事，公司及台灣鐵路企業工會均非常重視，事件發生當下的錄影監視影像，已請站方妥適留存，並會同路警持續偵辦。

因這名員工提出傷害告訴，杜微說，告訴受害員工，公司將依公務人員因公涉訟輔助辦法協助延聘律師，所需費用由公司先行支付，協助員工出庭並依法院判決進行後續處理。

杜微說，南區營運處並已啟動員工關懷機制，這週內將有高雄醫學大學附設醫院臨場職醫訪視，針對生理及心理影響給予協助及建議，公司各級主管也會持續探視關懷。

有關防護職場安全部分，杜微說，公司已經加強現場監視設備，進行24小時全區監控，並與鐵路警察及當地警察機關建立聯防機制，增加巡檢密度及見警率，同時協調地方警察巡邏進入車站簽到，如遇狀況由地方警察於第一時間趕至現場處理，鐵路警察隨後以最迅速的方式赴現場接續，執行安全維護工作。公司內各運務段也已整合各鄰近車站，可以在短時間內支援因應。

杜微說，台鐵本部已責成職安室會同南區營運處、人資處、路警局、台灣鐵路企業工會等單位，於8月底前召開「工作場所職業安全衛生稽核會議」，澈底檢討各項職安預防、車站安全措施、修正「執行職務遭受不法侵害預防計畫」規定，並妥擬執行方案。

杜微也稱讚這名員工，堅守工作崗位維護營運安全，是為員工表率，並向她致敬意與謝忱，並保證公司會維護工作場域及同仁值勤的安全，使營運服務更正向、更完善。