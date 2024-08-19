墾丁打造生態廊道3.0 保護陸蟹穿越馬路

台26線香蕉灣路段是全台陸蟹多樣性最多的地區，全95%的陸蟹種類集中棲息熱區，為了要保護陸蟹往海邊釋幼時不被路殺，公路局打造生態廊道3.0，讓路殺減少81%。

台26線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，曾紀錄陸蟹種類高達62種，為全台95%陸蟹種類集中熱區，每年5到10月時陸蟹都將穿越馬路到海邊釋幼，但由於要穿過台26線，因此不少陸蟹因此死於路殺。

為了要保護陸蟹免於路殺，交通部公路局106年將排水涵洞改造成具輔助攀爬設施的「陸蟹廊道1.0」。112年在道路下方設置世界上第一個架高式共36道連續性「陸蟹廊道2.0」。

公路局南區養護工程分局長陳貴芳指出，由於發現陸蟹通過廊道時，會因為水管等導致掉落水溝而爬不起來，因此與專家學者開會後，以咕咾石與漂流木鋪設於陸蟹廊道內，強化陸蟹廊道的微棲地功能，打造「陸蟹廊道3.0」將受道路切割的網絡縫合，達到「還路於蟹」的目標。

今年交管措施執行期間為7月20日至22日、8月18日至20日、9月17日至19日（農曆6、7及8月的15、16及17日），時段為晚間6時30分至8時30分，最後1個月為晚間6時至8時。

管制時段內將四車道縮減為二車道、每封閉10分鐘開放10分鐘，同時配合志工在熱點區域以人力撈蟹進行調查記錄後，直接帶到海邊產卵釋幼。