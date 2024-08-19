大蒜9/15起登記種植 保障產銷失衡時優先獲輔導

農糧署副署長姚志旺今天表示，大蒜容易產銷失衡，提醒農民9月15日到11月15日向所在地農會登記種植，以確保未來產銷失衡時列為優先輔導對象，並呼籲莫擴大栽種，以免產銷失衡。

農業部農糧署發布資訊提醒蒜農，大蒜是容易產銷失衡的作物，並未列入綠色環境給付計畫地方特色作物，今年9月15日至11月15日間，務必記得向農地所在地的農會辦理種植登記。

何以完成種植登記，才能確保上述權益。姚志旺說，農糧署已同意主產區雲林縣等地的大蒜轉（契）作期從10月到隔年4月30日止，休耕期則從5月1日至8月31日止，完成大蒜種植登記的農民，才能適用上述轉（契）作期、休耕期，發生產銷失衡，會優先列為輔導對象。

農糧署組長陳尚仁並說，大蒜從4月收穫儲藏後，保存一些時日後，會有損耗、減重發生，目前產地價格1公斤約新台幣100元，高於生產成本40.8元，農民均有不錯利潤，所以也要提醒農民不要追價擴大種植面積，以免發生產銷失衡問題；而全國合理種植面積為5000到5300公頃。

為持續改善大蒜種植缺工問題，農糧署說，農民可去電（05）598-9455，洽大蒜策略聯盟執行秘書廖謀媒合機耕團隊；統計顯示，機械化種植持續推進中，從111年起補助農民團體購置大蒜播種機34台，並成立機耕團隊，112年協助機械播種1500公頃，評估今年可增至2200公頃，約占整體種植面積4成。