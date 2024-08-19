快訊

昔日同事訝異！賴清德愛將李孟諺爆婚外情 曾做縮胃手術「胖叔變型男」

菲律賓出現今年首起M痘病例 33歲男沒出國疑因親密接觸傳染

代理新竹市長不到1月…邱臣遠出國度假挨批 市府：家庭活動依規請假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台性別友善廁所僅623座 環境部砸2.8億盼5年內加倍

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部環境管理署長顏旭明（中）、環境衛生組長魏文宜（右二）等人，為推動性別友善廁所倍增行動宣傳。記者侯永全／攝影
環境部環境管理署長顏旭明（中）、環境衛生組長魏文宜（右二）等人，為推動性別友善廁所倍增行動宣傳。記者侯永全／攝影

根據行政院性平處調查顯示，在1萬3104名多元性別者參與調查研究發現，受訪者感覺到不舒服、被歧視的情境或場域，有17%發生在公共廁所及更衣室等空間，環境部制定推動「性別友善廁所倍增行動方案」，將於2025年至2029年投入2億8035萬元，將現有623座性別友善廁所增加到1246座。

環境部今天舉辦「不遺落任何一個人 環境部推動性別友善廁所倍增行動方案」記者會，環境部環境管理署長顏旭明表示，「性別友善廁所」是指無論任何性別都得以自在使用之公廁，女性如廁時間約是男性的2倍，一來女廁排隊時間長，二來設置性別友善廁所可緩解女廁排隊的狀況，也讓多元性別者如廁感到更自在。

顏旭明指出，根據環境部公共廁所滿意度調查結果顯示，2022年有39.1%的受訪者知道性別友善廁所，有63.5%的受訪者願意使用性別友善廁所；2023年有44.1%的受訪者知道性別友善廁所，有69.6%的受訪者願意使用性別友善廁所，民眾對於性別友善公廁認知與使用意願有顯著的提升。未來只要場域空間和條件合適下，環境部都會鼓勵設置性別友善廁所，公部門設置有經費補助，私部門改採評鑑及頒獎方式來予以誘因。

顏旭明表示，自2019年至2024年間已補助設置224座性別友善廁所，占全國性別友善廁所623座的35.9%。希望透過「性別友善廁所倍增行動方案」的推動提升公共空間的性別友善性，並持續加強硬體改善，目標2029年增加到1246座，除努力提升公廁的整體觀感和舒適度，不僅要讓公廁更加乾淨衛生，更要在設計上融入人性化及通用化概念，使其成為一個既美觀又實用的空間，讓每個人使用起來都感到舒適、安心、受到尊重。

廁所 性別 環境部

延伸閱讀

影／環境部推動性別友善廁所倍增 打造舒適、安心、有尊嚴的如廁環境

環境部推性別友善廁所 盼2029年達1246座

風災後遺症…通霄虎頭山鳥居前簡易公廁 潛藏曝光風險

選出優質公廁服務 績優公廁評比民眾投票開跑

相關新聞

華航台北飛峇里島「飛一半中途折返」訊號異常回台檢查

華航今天一架由台北飛往印尼峇里島的CI771班機，在菲律賓巴拉望島附近的蘇祿海上空調轉，目前正折返當中。華航表示，班機途...

台鐵員工遭攻擊 董事長杜微親回信協助聘律師

台鐵嘉義大林車站女站務員日前在站內遭攻擊，昨天以公開信呼籲交通部與公司做員工的後盾。台鐵公司董事長杜微今親自回信，表示會...

墾丁打造生態廊道3.0 保護陸蟹穿越馬路

台26線香蕉灣路段是全台陸蟹多樣性最多的地區，全95%的陸蟹種類集中棲息熱區，為了要保護陸蟹往海邊釋幼時不被路殺，公路局...

障權法修法未納自立生活相關條文 身障團體：難接受

衛福部社家署8月7日預告「身心障礙者權益保障法」修正草案，本次修法將納入非大眾運輸無障礙交通的權責機關增訂身心障礙者代表...

她喊今年不該買iPhone 16？網傳神祕數字規則「這年大改」 果粉曝真相

若要買iPhone，就應該在「奇數年」買，而非「偶數年」嗎？一名網友在Threads上發文，表示有朋友建議買iPhone新機應該在奇數年購買，因為大部分奇數都會有大改，但偶數則是小改，因此網友好奇，今年若出新的iPhone，究竟值不值得購入。

張花冠重出江湖接華膳董座 華膳空廚：尚未收到消息

前嘉義縣長張花冠2018年卸任後，先後傳出可能任職台北101、台肥、中鋼等國營事業董事長，近日傳出她將接任華膳空廚董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。