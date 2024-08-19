全台性別友善廁所僅623座 環境部砸2.8億盼5年內加倍

根據行政院性平處調查顯示，在1萬3104名多元性別者參與調查研究發現，受訪者感覺到不舒服、被歧視的情境或場域，有17%發生在公共廁所及更衣室等空間，環境部制定推動「性別友善廁所倍增行動方案」，將於2025年至2029年投入2億8035萬元，將現有623座性別友善廁所增加到1246座。

環境部今天舉辦「不遺落任何一個人 環境部推動性別友善廁所倍增行動方案」記者會，環境部環境管理署長顏旭明表示，「性別友善廁所」是指無論任何性別都得以自在使用之公廁，女性如廁時間約是男性的2倍，一來女廁排隊時間長，二來設置性別友善廁所可緩解女廁排隊的狀況，也讓多元性別者如廁感到更自在。

顏旭明指出，根據環境部公共廁所滿意度調查結果顯示，2022年有39.1%的受訪者知道性別友善廁所，有63.5%的受訪者願意使用性別友善廁所；2023年有44.1%的受訪者知道性別友善廁所，有69.6%的受訪者願意使用性別友善廁所，民眾對於性別友善公廁認知與使用意願有顯著的提升。未來只要場域空間和條件合適下，環境部都會鼓勵設置性別友善廁所，公部門設置有經費補助，私部門改採評鑑及頒獎方式來予以誘因。

顏旭明表示，自2019年至2024年間已補助設置224座性別友善廁所，占全國性別友善廁所623座的35.9%。希望透過「性別友善廁所倍增行動方案」的推動提升公共空間的性別友善性，並持續加強硬體改善，目標2029年增加到1246座，除努力提升公廁的整體觀感和舒適度，不僅要讓公廁更加乾淨衛生，更要在設計上融入人性化及通用化概念，使其成為一個既美觀又實用的空間，讓每個人使用起來都感到舒適、安心、受到尊重。