雷達不只可監測氣象 還能觀測肉眼看不見的「鷹河」

墾丁氣象站為台灣最南端的氣象站，除透過雷達執行氣象監測外，由於墾丁每年9至10月有大量赤腹鷹及灰面鵟鷹過境，因此也進行生態調查，分析遷徙路徑，展現科技與自然共存的面向。

氣象雷達利用電磁波偵測大氣中的降水粒子如雨、雪、雹等返回的強度與移動訊號，即時進行大範圍的三度空間觀測， 提供降雨強度與風場的資訊。

中央氣象署副署長馮欽賜表示，目前已在五分山、七股、墾丁、花蓮建置共4部大範圍雷達，可在6分鐘內，針對250公尺進行掃描、460公里觀測範圍；另外，也將逐步完成建置5部防災降雨雷達，以及雙波段可移動式雷達。

馮欽賜說，墾丁氣象站2001年正式加入觀測，為融合環境景觀，將過去都是白色的天線罩塗成迷彩綠，成為氣象署獨具特色的1座雷達，並提供台灣海峽南部及巴士海峽即時天氣監測服務，約28.2%的颱風經過墾丁氣象站所轄海域。

氣象雷達除除使用在觀測氣象上外，近年也運用在生態調查上，馮欽賜指出，墾丁氣象站建站不久後，屏東科技大學野生動物保育所教授孫元勳來站拜訪，提及用氣象雷達觀測老鷹的想法，因此墾丁雷達站加入觀測老鷹行列。

馮欽賜表示，墾丁每年9至10月有大量的赤腹鷹及灰面鵟鷹過境恆春半島，透過雷達顯示，可以觀測到「鷹河」，陸上肉眼觀測不到的地方，都可透過雷達觀測到鳥類。

2006年利用墾丁及七股2座雷達，分析2005年灰面鵟鷹春季北返的過境行為，得出過境台灣地區3條路線，包含沿嘉南平原北上（48.89%）；沿中央山脈西緣北上（43.29%）；沿台灣海峽北返（6.28%）。

馮欽賜說，雙偏極化氣象雷達網可以精確辨識降水回波與生物回波，如鳥類與昆蟲，再加入人工智慧功能，這對更全面性了解猛禽在台灣地區的遷徙行為將可能是新契機，也為氣象資料的多元應用開闢新方向。

交通部長李孟諺今天赴屏東視察墾丁氣象雷達站，聽完氣象站報告後表示，氣象署為更精準預測各地天氣，與輝達（NVIDIA）合作開發相關技術，也推動建置第7至9代高速運轉電腦計畫，這次凱米颱風氣象署就預先算出其雨量驚人，接近莫拉克颱風等級，並報告給行政院及提醒各縣市預防豪雨、土石流。