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中秋烤肉牡蠣價漲約1成 農業部：民眾應能體諒

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部漁業署今天舉辦「漁你相遇 好運龍總來」記者會，同中華民國全國漁會及各產業團體代表一同出席，推薦消費者採用優質的國產水產品作為中秋燒烤的食材，同時為滿足消費者及公司行號中秋送禮的需求，以各區特色國產水產組成的期間限定燒烤禮盒，自即日起上架「 買魚去 」 平台。記者李柏澔／攝影
農業部漁業署今天舉辦「漁你相遇 好運龍總來」記者會，同中華民國全國漁會及各產業團體代表一同出席，推薦消費者採用優質的國產水產品作為中秋燒烤的食材，同時為滿足消費者及公司行號中秋送禮的需求，以各區特色國產水產組成的期間限定燒烤禮盒，自即日起上架「 買魚去 」 平台。記者李柏澔／攝影

中秋佳節免不了烤肉的活動，但先前凱米颱風造成西半部蚵仔及文蛤等大量損失，農業部表示，雖然牡蠣供應正逐漸回穩，但受節慶效應影響，價格將上漲約1成左右，也希望民眾對漲價一事能予以體諒。

農業部漁業署今天舉辦「漁你相遇 好運龍總來」記者會，同中華民國全國漁會及各產業團體代表一同出席，推薦消費者採用優質的國產水產品作為中秋燒烤的食材，同時為滿足消費者及公司行號中秋送禮的需求，以各區特色國產水產組成的期間限定燒烤禮盒，自即日起上架「 買魚去 」 平台（ https://gofish.atri.org.tw/ ），一箱只要999元免運費，前1000名消費者還加贈虱目魚丸1包。

然而即便有了優惠燒烤禮盒，許多民眾仍擔憂中秋節烤肉恐因凱米颱風使得無蛤蠣、牡蠣、蚵仔等食材，農業部次長黃昭欽受訪指出，颱風發生後水產品都會有延遲性災害出現，嘉南地區的文蛤和蚵仔等受颱風災損較大，不過澎湖、馬祖等離島地區也有養殖文蛤、蚵仔等，調度上也能滿足國人需，不過在節慶大量需求下會有漲價的情況，也請消費者能夠理解；漁業署代理署長王正芳說明，國產文蛤和蚵仔減產約2成，雖然牡蠣供貨已漸漸回穩，但價格仍可能上漲約1成。

問到台灣水產品的行銷，黃昭欽表示，除了加強內銷讓國人吃到優質水產品外，台灣也不會放棄任何的外銷市場，例如美國、中國大陸等，但也不會過度倚賴單一市場，但究竟外銷水產品價格如何，外銷產品還是會被國際價格連動影響，因此較難從國內需求來推算外銷價格。

中秋節 凱米颱風 消費者

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