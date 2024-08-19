外傳華膳董座是嘉縣前縣長 張花冠今天證實

有媒體報導嘉義縣前縣長張花冠將「重出江胡」接任華膳空廚董事長一職，張花冠本人證實這項消息；張花冠表示，華膳空廚人事單純、有制度，將於下月就任。

2018年卸任嘉義縣長後，張花冠遠離政治紛擾塵囂，居住北部潛心作畫；張花冠表示，6月時有接到卓榮泰電話，會再考慮接任董座，係因為華膳空廚人事單純、有制度、是賺錢單位，且華膳有國泰航空48%控股，加上個人年齡已70歲，許多國營事業都有年齡上限，華膳空廚沒有限制。

在張花冠卸任之初也傳過她將接台北101的董座、中鋼、台肥等國營事業，但都不了了之；在2020年一次新北市嘉義同鄉會的活動中，爆料自己本來要去當台肥的董事長，但因為行政院長蘇貞昌沒有同意，「煮熟的鴨子飛了」，還大酸蘇貞昌是選輸新北市長後才去當行政院長。

她以前在立院時和賴清德交情就不錯，甚至形容倆人「情同姐弟」，賴清德總統5月上任後，就傳出她將重出江湖，原本她屬意在圓山飯店董事長一職，但日前傳出現任華膳空廚董事長葉菊蘭將接任該職位，而華膳董事長的空缺由張花冠接任。

華膳空廚係由中華航空與太古集團共同投資成立，於1996年11月正式營運，旨在提升由桃園出發航運的空中餐點品質。