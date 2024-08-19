快訊

16縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛恐下到晚上 低窪地區防淹水

德總理蕭茲明出席台積電歐洲廠動土 曾稱此事牽動「德國未來生存」

京華城案黃珊珊駁牽線 游淑慧再爆：立院打架時她忙著看資料

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外傳華膳董座是嘉縣前縣長 張花冠今天證實

聯合報／ 記者魯永明李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣前縣長張花冠親自證實將接華膳空廚董座。圖／讀者提供
嘉義縣前縣長張花冠親自證實將接華膳空廚董座。圖／讀者提供

有媒體報導嘉義縣前縣長張花冠將「重出江胡」接任華膳空廚董事長一職，張花冠本人證實這項消息；張花冠表示，華膳空廚人事單純、有制度，將於下月就任。

2018年卸任嘉義縣長後，張花冠遠離政治紛擾塵囂，居住北部潛心作畫；張花冠表示，6月時有接到卓榮泰電話，會再考慮接任董座，係因為華膳空廚人事單純、有制度、是賺錢單位，且華膳有國泰航空48%控股，加上個人年齡已70歲，許多國營事業都有年齡上限，華膳空廚沒有限制。

在張花冠卸任之初也傳過她將接台北101的董座、中鋼、台肥等國營事業，但都不了了之；在2020年一次新北市嘉義同鄉會的活動中，爆料自己本來要去當台肥的董事長，但因為行政院長蘇貞昌沒有同意，「煮熟的鴨子飛了」，還大酸蘇貞昌是選輸新北市長後才去當行政院長。

她以前在立院時和賴清德交情就不錯，甚至形容倆人「情同姐弟」，賴清德總統5月上任後，就傳出她將重出江湖，原本她屬意在圓山飯店董事長一職，但日前傳出現任華膳空廚董事長葉菊蘭將接任該職位，而華膳董事長的空缺由張花冠接任。

華膳空廚係由中華航空與太古集團共同投資成立，於1996年11月正式營運，旨在提升由桃園出發航運的空中餐點品質。

嘉義 張花冠

延伸閱讀

苗縣警局重建一等再等 鍾東錦將拜會行政院尋解套

國土計畫法上路前惹議 嘉縣議員：印證市蛋黃縣蛋白難翻身

雙和醫院艱辛創建新書發表 蘇貞昌引麟洋配為例

蘇貞昌、謝長廷獲聘總統府資政 余天為國策顧問

相關新聞

西南風影響 高雄、屏東大雨特報下到晚上

中央氣象署上午10時針對高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，恐一路下到晚上。

承諾碳費年底一定上路 彭啓明曝碳有價時代的終極目標

環境部長彭啓明部長日前接受YouTube頻道【蘭萱時間】節目訪問，並於今早播出，彭啓明表示，碳費費率審議委員會已召開多次...

本周天氣三階段 今明南部豪雨下到發紫周三之後夏季天氣高溫炎熱

中央氣象署預報員趙竑上午指出，本周天氣可分三個階段，受低壓帶加上西南風偏強影響，今晚到明天天氣不穩定，中午過南部山區有豪雨，恐下到發紫，今晚到明晨西南風增強，降雨明顯落在沿海，要防淹水及積水；中部及離島有大雨，北部及東則午後有大雨。20日白天水氣減少，中南部及離島為雷陣雨，北宜則午後下雨；21日起太平洋高壓增強，回到夏季天氣型態，多雲到晴，高溫炎熱。

中秋烤肉牡蠣價漲約1成 農業部：民眾應能體諒

中秋佳節免不了烤肉的活動，但先前凱米颱風造成西半部蚵仔及文蛤等大量損失，農業部表示，雖然牡蠣供應正逐漸回穩，但受節慶效應...

原廠降血脂藥、抗憂鬱劑相繼退出台灣 衛福部最新回應

一年用量高達2000萬顆的降血壓藥「Aprovel安普諾維膜衣錠150毫克」，決定退出台灣，而2019年傳出健保砍價，將...

65歲男性背痛就醫查出罹癌 醫：不明原因骨痠痛、貧血要注意

一名65歲男性，因胸椎壓迫性骨折準備接受手術治療，沒想到術前抽血檢查中，卻發現腎功能已進入尿毒階段。除了立即安排洗腎外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。