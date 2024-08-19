影／環境部推動性別友善廁所倍增 打造舒適、安心、有尊嚴的如廁環境

不少民眾視進入公共廁所為「畏途」，若不急寧願憋回家才入廁。為帶給民眾舒適、安心且有尊嚴的如廁環境，環境部推動「性別友善廁所倍增行動方案」，將於114年至118年投入2億8千035萬，將現有的623座性別友善廁所，增加到1千246座，達到「不遺落任何一個人」的目的。

性別友善廁所，是指無論任何性別都能自在使用的公廁，而性別友善廁所的設置，也有助於緩解單一性別使用廁所的等候時間。依據前兩年辦理公共廁所滿意度調查結果顯示，111年有39.1%的受訪者知道性別友善廁所，有63.5%的受訪者願意使用性別友善廁所；112年有44.1%的受訪者知道性別友善廁所，並有69.6%的受訪者願意使用性別友善廁所。民眾對於性別友善公廁認知與使用意願有顯著的提升。

環境部環境管理署長顏旭明表示，希望透過「性別友善廁所倍增行動方案」的推動，提升公共空間的性別友善性，並持續加強硬體改善，提升公廁的整體觀感及舒適度。不僅要使公廁更加乾淨衛生，更要在設計上融入人性化及通用化概念，使其成為一個既美觀又實用的空間，讓每個人使用起來都感到舒適、安心及受到尊重。顏旭明說，性別友善廁所的增設，期盼建構安全永續，且不遺落任何一位人的永續指標。