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影／環境部推動性別友善廁所倍增 打造舒適、安心、有尊嚴的如廁環境

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
環境部環境管理署長顏旭明（中）、環境衛生組長魏文宜（右二）等人，為推動性別友善廁所倍增行動宣傳。記者侯永全／攝影
環境部環境管理署長顏旭明（中）、環境衛生組長魏文宜（右二）等人，為推動性別友善廁所倍增行動宣傳。記者侯永全／攝影

不少民眾視進入公共廁所為「畏途」，若不急寧願憋回家才入廁。為帶給民眾舒適、安心且有尊嚴的如廁環境，環境部推動「性別友善廁所倍增行動方案」，將於114年至118年投入2億8千035萬，將現有的623座性別友善廁所，增加到1千246座，達到「不遺落任何一個人」的目的。

性別友善廁所，是指無論任何性別都能自在使用的公廁，而性別友善廁所的設置，也有助於緩解單一性別使用廁所的等候時間。依據前兩年辦理公共廁所滿意度調查結果顯示，111年有39.1%的受訪者知道性別友善廁所，有63.5%的受訪者願意使用性別友善廁所；112年有44.1%的受訪者知道性別友善廁所，並有69.6%的受訪者願意使用性別友善廁所。民眾對於性別友善公廁認知與使用意願有顯著的提升。

環境部環境管理署長顏旭明表示，希望透過「性別友善廁所倍增行動方案」的推動，提升公共空間的性別友善性，並持續加強硬體改善，提升公廁的整體觀感及舒適度。不僅要使公廁更加乾淨衛生，更要在設計上融入人性化及通用化概念，使其成為一個既美觀又實用的空間，讓每個人使用起來都感到舒適、安心及受到尊重。顏旭明說，性別友善廁所的增設，期盼建構安全永續，且不遺落任何一位人的永續指標。

而依據行政院性平處針對1萬3千104名多元性別者調查發現，受訪者感覺到不舒服、被歧視的情境或場域，有17%發生在公共廁所及更衣室等空間。因此，為帶給民眾舒適的入廁空間服務，環境部將透過補助興建或修繕性別友善廁所、標準化性別友善廁所基本配備、建立國際通用識別之性別友善廁所標示、建立性別友善標章認證機制及輔導推廣企業商家設立等策略措施。期許朝性別友善廁所倍增的目標邁進，並落實國家永續發展SDG5性別平等、SDG6環境衛生及SDG11建造具有包容、安全及永續特質之城市。

環境部推動性別友善廁所倍增行動，期盼為民眾打造舒適、安心、有尊嚴的如廁環境。記者侯永全／攝影
環境部推動性別友善廁所倍增行動，期盼為民眾打造舒適、安心、有尊嚴的如廁環境。記者侯永全／攝影

廁所 性別 永續

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