原廠降血脂藥、抗憂鬱劑相繼退出台灣 衛福部最新回應

一年用量高達2000萬顆的降血壓藥「Aprovel安普諾維膜衣錠150毫克」，決定退出台灣，而2019年傳出健保砍價，將退出台灣的抗憂鬱症藥物「百憂解」也確定撤出。衛福部食藥署副署長王德原說，今年6月24日及7月31日分別接獲藥廠通知，百憂解20毫克及Aprovel安普諾維膜衣錠150毫克，將停止供貨，其中百憂解20毫克供應到今年11月，Aprovel安普諾維膜衣錠則提供至今年年底。

王德原說，以百憂解20毫克、Aprovel安普諾維膜衣錠來說，均有同成份、同劑型、同含量的三同替代藥品，百憂解20毫克的三同藥品還有5張藥品許可證，Aprovel安普諾維膜衣錠則有3張，因此不會影響病人，且三同藥品為國產學名藥，為國內藥廠生產，可以依需求增加產量，藥品供應沒有問題。

至於藥廠退出台灣市場，恐因該藥在台灣的售價過低所致。健保署醫審及藥材組參議戴雪詠表示，百憂解20毫克、Aprovel安普諾維膜衣錠150毫克，為健保收載超過15年的老藥，目前已有很好的、同品質的學名藥替代，百憂解更是在全球超過40年的老藥，現在已過專利期的老藥退出市場，由相同品質、藥價較低的學名藥接手，這是國際市場的常態。

戴雪詠表示，世界各國醫藥主管機關，對於尚未過專利期的藥品都給予好的價格，讓藥廠進行研發，但專利期過後，更多同品質的學名藥參與競爭，讓藥費降低，並透過鼓勵學名藥，政府將節省下來的藥費資源，再挹注到其他救命新藥的給付，各國都是用這樣的方式，讓醫療資源進行有效的運用。