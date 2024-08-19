快訊

不是省成本！必勝客「不提供調味粉包」惹爭議 官方回應了

黃仁勳將來台！輝達延遲出貨成懸案 AI供應鏈還有戲嗎

單靠柯文哲魅力撐起第三勢力大旗 民眾黨難敵醜聞重擊

原廠降血脂藥、抗憂鬱劑相繼退出台灣 衛福部最新回應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署醫審及藥材組參議戴雪詠表示，已過專利期的老藥退出市場，由相同品質、藥價較低的學名藥接手，這是國際市場的常態。本報資料照片
衛福部健保署醫審及藥材組參議戴雪詠表示，已過專利期的老藥退出市場，由相同品質、藥價較低的學名藥接手，這是國際市場的常態。本報資料照片

一年用量高達2000萬顆的降血壓藥「Aprovel安普諾維膜衣錠150毫克」，決定退出台灣，而2019年傳出健保砍價，將退出台灣的抗憂鬱症藥物「百憂解」也確定撤出。衛福部食藥署副署長王德原說，今年6月24日及7月31日分別接獲藥廠通知，百憂解20毫克及Aprovel安普諾維膜衣錠150毫克，將停止供貨，其中百憂解20毫克供應到今年11月，Aprovel安普諾維膜衣錠則提供至今年年底。

王德原說，以百憂解20毫克、Aprovel安普諾維膜衣錠來說，均有同成份、同劑型、同含量的三同替代藥品，百憂解20毫克的三同藥品還有5張藥品許可證，Aprovel安普諾維膜衣錠則有3張，因此不會影響病人，且三同藥品為國產學名藥，為國內藥廠生產，可以依需求增加產量，藥品供應沒有問題。

至於藥廠退出台灣市場，恐因該藥在台灣的售價過低所致。健保署醫審及藥材組參議戴雪詠表示，百憂解20毫克、Aprovel安普諾維膜衣錠150毫克，為健保收載超過15年的老藥，目前已有很好的、同品質的學名藥替代，百憂解更是在全球超過40年的老藥，現在已過專利期的老藥退出市場，由相同品質、藥價較低的學名藥接手，這是國際市場的常態。

戴雪詠表示，世界各國醫藥主管機關，對於尚未過專利期的藥品都給予好的價格，讓藥廠進行研發，但專利期過後，更多同品質的學名藥參與競爭，讓藥費降低，並透過鼓勵學名藥，政府將節省下來的藥費資源，再挹注到其他救命新藥的給付，各國都是用這樣的方式，讓醫療資源進行有效的運用。

健保署 專利 憂鬱症

延伸閱讀

輸液恐缺到年底 衛福部公布最新到貨數量

專案輸入輸液是樣品、出事無法救濟？食藥署如此說明

食藥署：進口輸液不適用藥害救濟 以消保法求償

專案輸入輸液沒法源、不能救濟？新任食藥署長親自回應

相關新聞

西南風影響 高雄、屏東大雨特報下到晚上

中央氣象署上午10時針對高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，恐一路下到晚上。

承諾碳費年底一定上路 彭啓明曝碳有價時代的終極目標

環境部長彭啓明部長日前接受YouTube頻道【蘭萱時間】節目訪問，並於今早播出，彭啓明表示，碳費費率審議委員會已召開多次...

本周天氣三階段 今明南部豪雨下到發紫周三之後夏季天氣高溫炎熱

中央氣象署預報員趙竑上午指出，本周天氣可分三個階段，受低壓帶加上西南風偏強影響，今晚到明天天氣不穩定，中午過南部山區有豪雨，恐下到發紫，今晚到明晨西南風增強，降雨明顯落在沿海，要防淹水及積水；中部及離島有大雨，北部及東則午後有大雨。20日白天水氣減少，中南部及離島為雷陣雨，北宜則午後下雨；21日起太平洋高壓增強，回到夏季天氣型態，多雲到晴，高溫炎熱。

65歲男性背痛就醫查出罹癌 醫：不明原因骨痠痛、貧血要注意

一名65歲男性，因胸椎壓迫性骨折準備接受手術治療，沒想到術前抽血檢查中，卻發現腎功能已進入尿毒階段。除了立即安排洗腎外，...

屁股打針為何越來越少見？ 醫揭三因素：長期恐變「青蛙肢」

不少人都有小時候發燒、生病，在屁股上打針的經驗，不過現在這種情況越來越少見。兒科傑登醫師在粉專發文分享三個原因，引起熱議。

台灣虎航高雄-岡山新航線 明天開賣1699元起

台灣虎航自2016年7月開航桃園-岡山航線，從初期的每周3班逐步增為天天飛，也是台灣唯一直飛日本岡山的航空公司；看好日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。