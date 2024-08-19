環境部推性別友善廁所 盼2029年達1246座

環境部今天表示，自明年起至2029年，將補助新台幣約2.8億元，讓全國性別友善廁所數量達1246座，希望除了加強公廁完善、安全外，也提高如廁文化與人的尊嚴。

根據行政院性平處2023年「我國多元性別（LGBTI）者生活狀況調查」，在約1.3萬名多元性別者參與中，發現受訪者感受到不舒服、被歧視的情境或場域，有17%發生在公共廁所、更衣室等空間。

環境部今天舉辦「不遺落任何一個人 環境部推動性別友善廁所倍增行動方案！」記者會。

環境部環境管理署長顏旭明會中表示，去年環境部發布「友善廁所設置參考指引」，如親子、無障礙廁所等規範，進一步也有包含燈光、警示鈴等要求。

顏旭明提到，在公廁使用上也發現性別使用權不太平衡。他舉例，如女性常常排隊很長、男性相對還好；另外不同性別的照顧者和被照顧者，也會讓人覺得不自在；同時希望藉此也能尊重多元性別，提供安心、有尊嚴的如廁環境。

顏旭明指出，目前列管的公共廁所約4.4萬座，規畫在2025年至2029年間，將投入新台幣2.8億餘元改善性別友善廁所，希望性別友善廁所由現在623座增至1246座。

顏旭明補充，各地方只要是在空間、條件適合，如市場、交通場站都鼓勵設置，不論是現有改造、或是新建，計畫都可以補助；目前計畫對私人企業沒有補助，但若是納管的公共廁所，會透過從現場評鑑、頒獎對外發布，有助提升企業形象。

顏旭明說，根據環境部去年的公廁滿意度調查，約69%的民眾願意接受性別友善廁所，代表民眾對於性別友善公廁的有高度認知與使用意願；公廁除了設備完善、乾淨之外，也希望提高如廁文化與人的尊嚴。

環境部表示，建立性別友善廁所符合落實聯合國永續發展目標中如SDG5性別平等、SDG6環境衛生及SDG11建造具有包容、安全及永續特質的城市等項目。