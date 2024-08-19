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屁股打針為何越來越少見？ 醫揭三因素：長期恐變「青蛙肢」

聯合新聞網／ 綜合報導
打針示意圖。圖／Ingimage
打針示意圖。圖／Ingimage

不少人都有小時候發燒、生病，在屁股上打針的經驗，不過現在這種情況越來越少見。兒科傑登醫師粉專發文分享三個原因，引起熱議。

傑登醫師表示，過去之所以會打屁股針，是因為屁股肌肉大塊、不容易失手，所以像是退燒針、止吐針甚至有些疫苗，都是打在屁股上，但現在之所以很少見，主要有以下原因：

一、刺中坐骨神經

​傑登醫師指出，坐骨神經是人體直徑最粗的單根神經，主要支配大部分腿部的感覺和運動，屁股剛好是它的必經路徑，一不小心刺中造成神經受損可就糟了。

二、導致屁股肌肉纖維化

傑登醫師表示，在屁股打針，反覆的肌肉注射恐導致長期發炎，之後攣縮纖維化，無法併腿蹲下或活動受限，俗稱「青蛙肢」，這在以前很愛從屁股打退燒針的年代較常出現，現在因為大多用口服或塞劑就可解決，案例已經少很多了。

三、面子掛不住

傑登醫師表示，要把褲子脫下來露出屁屁，不管對大人或小孩來說，都需要一些「恥力」，尤其是要大規模接種時，就更難達成了。

​傑登醫師指出，現在為孩子接種疫苗或注射藥物時，他都會優先選擇大腿或手臂肌肉，若為2歲以下的嬰幼兒，手臂的肌肉還不夠厚，通常會優先選擇在大腿前外側注射，但卡介苗除外；而2歲以上的孩子，因手臂有肉了，可選擇在非慣用手的上臂三角肌注射。最好的方法，是讓可以溝通的孩子，選要打哪裡，讓孩子練習自己做決定。

疫苗 醫師

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