APEC經濟體登革熱疫情創歷史新高 疾管署分享防治經驗

受氣候變遷影響，亞太經濟合作（APEC）各經濟體自去年起，登革熱疫情紛紛創歷史新高，嚴重威脅各經濟體的公共衛生及醫療體系。衛福部疾管署於2024年APEC第2次衛生工作小組會議，與各國分享登革熱防治經驗以及疫苗接種政策，

APEC第2次衛生工作小組會議，於今年8月13日至8月17日在祕魯舉行，特別規畫「氣候變遷對於健康的造成的衝擊：登革熱等熱帶傳染病」，由各經濟體分享登革熱防治策略，我國受邀於會中分享登革熱防治策略與成果。 疾管署代表與新加坡及智利代表分配於同一小組討論，藉由與各經濟體代表面對面交流機會，展現我國疾病防治政策推動經驗與成果。

疾管署指出，去年國內新冠肺炎防治措施鬆綁致國內外交流頻繁、鄰近東南亞國家登革熱疫情嚴峻，以及聖嬰現象致高溫多雨等因素，本土登革熱病例數自7月起迅速增加，期間亦受到卡努、海葵及小犬颱風侵襲，為防治工作增添不利因素。

疾管署表示，在醫療人員、中央各部會及地方政府通力合作，以及民眾配合各項防治措施之下，登革熱新增病例數自10月中旬起開始穩定下降，這是全民參與防疫所展現的成果。

APEC第2次衛生工作小組會議，並於13至14日舉辦「亞太地區經濟體藉由新冠肺炎防治經驗及防疫一體概念，面對新興與再現疾病：經驗、挑戰與機會」工作坊，由各經濟體分享新冠疫情期間，在推動防治政策上所面臨到的挑戰，並嘗試透過防疫一體策略，因應未來氣候變，致各類新興及再現傳染病，可能對公共衛生造成的威脅。

此外，疾管署在「生命歷程全人照護」議題中，分享我國疫苗接種推動成果。我國目前針對出生至入國小前兒童提供9種公費疫苗，以及流感、新冠疫苗等，新手爸媽在寶寶出生時即可取得「兒童健康手冊」，讓家長了解兒童疫苗接種的重要性，並按照手冊建議接種時程，在指定時間讓嬰幼兒接種。另外於每年提供公費流感疫苗及新冠疫苗接種，提升群體免疫力。

疾管署表示，氣候變遷嚴重威脅各經濟體疾病防治以及公共衛生與醫療體系，疾管署將持續與APEC各經濟體交流分享疾病防治經驗並建立緊密合作關係，維護全球衛生安全。