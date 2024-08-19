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本周天氣三階段 今明南部豪雨下到發紫周三之後夏季天氣高溫炎熱

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
受低壓帶加上西南風偏強影響，今晚到明天天氣不穩定，中午過南部山區有豪雨，恐下到發紫。本報資料照片
受低壓帶加上西南風偏強影響，今晚到明天天氣不穩定，中午過南部山區有豪雨，恐下到發紫。本報資料照片

中央氣象署預報員趙竑上午指出，本周天氣可分三個階段，受低壓帶加上西南風偏強影響，今晚到明天天氣不穩定，中午過南部山區有豪雨，恐下到發紫，今晚到明晨西南風增強，降雨明顯落在沿海，要防淹水及積水；中部及離島有大雨，北部及東則午後有大雨。20日白天水氣減少，中南部及離島為雷陣雨，北宜則午後下雨；21日起太平洋高壓增強，回到夏季天氣型態，多雲到晴，高溫炎熱。

原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，今天清晨2時增強為第9號輕度颱風雲雀，趙竑指出，預估雲雀颱風朝北移動有接近韓國附近的趨勢，20到22日去韓國要注意。

氣象署指出，周二(20日)清晨低壓帶持續影響且西南風偏強，中南部及澎湖、金門、馬祖雨勢仍然明顯；白天起雨勢減緩，但水氣仍偏多，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雷陣雨，有較大雨勢發生的機率；北部及東半部地區則為多雲，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，仍有局部大雨發生的機率。

周三至下周日(21日至25日)高壓勢力逐漸增強，水氣減少，天氣回穩；台灣各地大多多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，21日、22日清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨；澎湖、金門及馬祖21日、22日仍有短暫陣雨，23日起也轉為多雲到晴的天氣；由於雲量減少，高溫普遍回升至34、35度左右。

氣象署說，周二、周三由於西南風偏強，沿海風、浪較大，前往海邊活動應注意安全；台東也有焚風發生的機率，請慎防作物災害。

周二至周五為新北至嘉義地區的年度天文大潮、西南部及東北部沿海潮位亦偏高，在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。

氣象署指出，26日至28日高壓勢力減弱，台灣東方洋面有低氣壓並逐漸接近台灣，水氣增多，各地為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；氣象署會持續觀察洋面上是否有熱帶系統發展。

未來降雨趨勢。圖╱氣象署提供
未來降雨趨勢。圖╱氣象署提供
未來高溫趨勢。圖╱氣象署提供
未來高溫趨勢。圖╱氣象署提供

氣象署 馬祖

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