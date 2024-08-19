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台灣虎航高雄-岡山新航線 明天開賣1699元起

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航今慶祝新航線銷售，明天早上推出單程未稅NT$1699起的開賣促銷價。聯合報系資料照
台灣虎航今慶祝新航線銷售，明天早上推出單程未稅NT$1699起的開賣促銷價。聯合報系資料照

台灣虎航自2016年7月開航桃園-岡山航線，從初期的每周3班逐步增為天天飛，也是台灣唯一直飛日本岡山的航空公司；看好日本岡山及鄰近地區的旅遊魅力，今日宣布將於2024年冬季班表新開高雄-岡山航線，為南台灣的旅客也串起最便利的空中橋樑。

高雄因有地名為岡山與日本的岡山，雖然相距千里，卻因同名而展現出一種特殊的連結；高雄岡山區以軍事歷史和美食特產聞名，而日本岡山縣則因桃太郎的故鄉與晴天之國而為人所熟知。

虎航表示，高雄-岡山航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT262，每周一、五的中午12時50分，以及每周三的上午10時55分自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT263，每周二的下午17時30分，以及每周四、日的下午3時25分自岡山桃太郎機場起飛。

虎航表示，為慶祝新航線銷售，將於2024年8月20日上午10時起至2024年8月21日晚間11時59分推出單程未稅NT$1699起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年10月27日起至2025年3月29日止。此外，桃園出發的岡山航班也將從冬季班表開始，從每周七班增為每周九班，滿足市場的暢旺需求。

岡山 日本 航線

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