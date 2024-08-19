提升橋梁安全 運研所辦理橋梁檢測人員培訓

我國目前車行橋梁近2.3萬座，為提升橋梁檢測品質，確保橋梁安全，交通部運輸研究所今年7月5日至8月16日間，在北、中、南三地辦理8梯次現地橋梁檢測人員培訓課程，以持續提升我國公路橋梁檢測的品質及能量。

依公路法及相關規定，橋梁管理機關（構）除適時針對所轄橋梁實施橋梁安全檢測作業外，應針對損壞構件採取適當維修對策。

依據「公路橋梁檢測人員資格與培訓要點」規定，公路橋梁目視檢測人員的培訓及發證由公路主管機關或其指定機關辦理，橋梁檢測人員培訓分為初訓及回訓2類，取得初訓證書者，每隔4年應參加回訓，而取得證書後方能辦理橋梁檢測工作。

運研所指出，初訓課程包含現地實橋檢測訓練，藉由分組演練（橋梁上部結構、下部結構、構件裂縫判讀、平板APP功能操作等）可有效提升學員學習效率。

運研所表示，為提升檢測人員辦理特殊性橋梁，如鋼索橋、鋼拱橋等，檢測能力也是當前重點工作，因此在回訓課程中，同時加入特殊性橋梁現地訓練，藉由實際進入橋梁箱梁內進行檢測體驗教學，提供學員瞭解特殊性橋梁檢測技術及重點。