快訊

隔空交火！賀錦麗暗批川普「2字」 酸他靠打壓對手長威風

高雄地區間歇性大雨下整夜 網哀號：周一下雨「很Blue」

未來10天還會有颱風生成嗎？賈新興這麼說

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天說，20日彰化以南有局部短暫陣雨，午後桃園以北及宜花有局部短暫陣雨。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天說，20日彰化以南有局部短暫陣雨，午後桃園以北及宜花有局部短暫陣雨。本報資料照片

今年截至目前為止共9個颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興之前指出，１月至８月氣候平均颱風生成數13至14個。賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無颱風發展機會，但熱帶低氣壓有發展機會。

至於原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，於今天清晨2時增強為第9號輕度颱風雲雀，賈新興指出，預估雲雀颱風朝北移動有接近韓國附近的趨勢，20到21日去韓國要注意。

天氣方面，賈新興說，21日至23日降雨趨緩轉為零星短暫雨；今日起至23日台東地區有局部焚風發生的機率。20日彰化以南有局部短暫陣雨，午後桃園以北及宜花有局部短暫陣雨。21日清晨嘉義以南有零星短暫雨，午後中投、北部山區、南部山區及宜花山區有零星短暫陣雨。22日至23日，午後北部及宜花東山區有局部短暫陣雨。

賈新興指出，24日午後各地有局部短暫陣雨。25日午後桃園以南有局部短暫陣雨，其它山區有零星短暫陣雨。26日至27日午後北部及中南部有零星短暫陣雨。28日午後，北部、東北部、宜花及中南部有零星短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

桃園 賈新興 颱風

延伸閱讀

劇烈降雨要來了！賈新興：台南以南周日起局部較大雨勢

颱風進度落後？賈新興：今年至今只有6個 颱風安比最快明天生成

瑪莉亞颱風將生成 賈新興：估朝日本東北外海移動

未來10天西北雨明顯 賈新興指「這期間」環境有利颱風生成

相關新聞

第9號颱風「雲雀」生成 吳德榮曝路徑、影響

又有颱風生成了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（19日）晨2時在台灣東方...

血友病新藥1劑1億元 評估納健保

打一針，藥費居然破億元，Ａ型、Ｂ型血友病細胞治療針劑陸續獲美國食品暨藥物管理局（ＦＤＡ）核准，只需打一針，就有機會痊癒，...

台大、高醫10人試用血友病新藥 9人穩定

台大醫院、高醫附醫均參與這款破天價的臨床試驗，台大收治六名患者、高醫收治四名病友，施打迄今三、四年，目前僅有高醫一名患者...

輕颱雲雀生成趕進度 粉專：這些地方大雨下到周二

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，趕進度，第9號「雲雀」颱風生成。位於宮古島的熱帶擾動98Ｗ，過去短短6小時猛爆深...

花蓮觀光重創 侯友宜率團力挺

403強震加上7月底凱米颱風，花蓮聯外鐵公路3個月內6度中斷，觀光業重挫，住房率跌破1成，許多業者撐不下去，紛紛暫停營業...

新聞眼／救花蓮長遠之計 給一條安全的路

行政院長卓榮泰、交通部長李孟諺、新北市長侯友宜接連到花蓮，試圖為花蓮復甦助一臂之力，但這些都是短效的送暖之舉。橫在眼前的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。