未來10天還會有颱風生成嗎？賈新興這麼說

今年截至目前為止共9個颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興之前指出，１月至８月氣候平均颱風生成數13至14個。賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無颱風發展機會，但熱帶低氣壓有發展機會。

至於原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，於今天清晨2時增強為第9號輕度颱風雲雀，賈新興指出，預估雲雀颱風朝北移動有接近韓國附近的趨勢，20到21日去韓國要注意。

天氣方面，賈新興說，21日至23日降雨趨緩轉為零星短暫雨；今日起至23日台東地區有局部焚風發生的機率。20日彰化以南有局部短暫陣雨，午後桃園以北及宜花有局部短暫陣雨。21日清晨嘉義以南有零星短暫雨，午後中投、北部山區、南部山區及宜花山區有零星短暫陣雨。22日至23日，午後北部及宜花東山區有局部短暫陣雨。

賈新興指出，24日午後各地有局部短暫陣雨。25日午後桃園以南有局部短暫陣雨，其它山區有零星短暫陣雨。26日至27日午後北部及中南部有零星短暫陣雨。28日午後，北部、東北部、宜花及中南部有零星短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。