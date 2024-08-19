雲雀颱風北上西南風增強 今明兩天中南部防豪大雨

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今日凌晨，位於台灣東方約430公里海面的熱帶性低氣壓增強為今年第9號輕度颱風「雲雀」，目前以每小時10公里速度向北北東方前進。預測未來路徑持續受太平洋高壓的導引，颱風將進入東海並逐漸加速北上，趨向朝鮮半島，對台灣無直接威脅。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專指出，日本氣象廳今天凌晨時直接把台灣以東的熱帶性低氣壓命名為今年第9號颱風雲雀。從雷達上來看，這個系統具有大致的環流型態，但是結構並不好，環流中心大約在宮古島東方海面。

吳聖宇說，從實際觀測來看，宮古島、琉球本島、久米島一帶有觀測到大約5-6級的平均風，從防災的角度，日本氣象廳把它拉上來成為颱風還算是ok。預估雲雀颱風未來會向北移動，不會接近台灣附近，不必擔心會突然發颱風警報，要注意的還是今明兩天因為它的北上造成西南風增強所帶來的影響，中部以南留意豪大雨，其他地方注意午後局部大雷雨。

林孝儒指出，今明兩日，台灣將持續處於低壓帶中，天氣仍不太穩定，雲量較多，體感悶熱，迎風面中南部容易有不定時降雨，時有較大雨勢，且午後熱力作用下，各地亦有熱對流帶來短暫陣雨或雷雨機會，瞬間也都是有較大雨勢的。今明因颱風北上，台灣附近的西南風速增強，迎風中南部降雨將增加，有局部大雨或甚至是短時豪雨機會。

預報顯示，林孝儒指出，周三起太平洋高壓有機會西伸增強至台灣附近，過去一直影響台灣的低壓帶及雲雀颱風都將遠離。台灣附近水氣減少，大氣穩定度提高，天氣轉為晴時多雲，各地降雨機會明顯減少，午後熱對流雷陣雨亦較侷限於山區發展，不過，氣溫將持續上升，天氣炎熱。