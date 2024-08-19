第9號颱風「雲雀」生成 吳德榮曝路徑、影響

吳德榮說，輕颱「雲雀」在台灣東方海面，將偏北向朝鮮半島前進（左）。輕颱「雲雀」已進入東海南部，「西南季風」通過台灣（右）。(右圖擷自tropical tidbits)。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

又有颱風生成了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（19日）晨2時在台灣東方海面生成的第9號颱風「雲雀」，為即將解消的「大低壓環流」2周內所生成的最後一個（第5個）；中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「雲雀」將偏北向朝鮮半島前進，對台無影響。

中央氣象署指出，輕度颱風雲雀預測朝東海移動，對台灣無直接影響。

吳德榮指出，今、明（19、20日）兩天「大低壓環流」、隨著台灣東方海面北上的輕颱「雲雀」，而逐漸解消；但「西南季風」仍通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應續防「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間大雨）。

今日各地區氣溫為：北部25至35度、中部24至34度、南部24至34度、東部23至36度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周三至下周日（21至25日）「太平洋高壓」增強，各地晴朗炎熱，需防曬、防中暑；周三近山區午後仍有局部短暫雷陣雨，部分平地受影響；周四、五午後局部短暫雷陣雨、侷限在山區；周六、下周日的午後局部雷陣雨、範圍稍擴大，仍以山區為主，少部分平地受影響。