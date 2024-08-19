鐵票價試算 區間車可能漲4成

台鐵票價廿九年沒漲，九月將召開董事會討論票價調整案，傳出區間車可能漲四成；台鐵表示，目前還在試算中，明確方案尚未確定，數字還會再調整。另外，台鐵今起將取消電子票證九折優惠，估計每年可減少一點九億元短收。

據了解，台鐵本周將初步試算合理報酬率百分之三、四、五等三版本，若以可行性較高的百分之三版本計算，基本費率將從每人每公里一點四六元提高至二點○五元，平均漲幅百分之四十點四，區間車最多可能漲四成，以區間車板橋至台北為例，票價將從十五元漲至廿一元、基隆到台北從四十一元漲至五十八元、桃園到台北從四十二元漲至六十一元。對號列車費率公式也將修改，採遞遠遞減精神來縮小漲幅。

交通部長李孟諺表示，台鐵現在票價確實偏低，但最後要採行什麼方案，還要採綜合性考量；調整票價希望不要對民眾有太大衝擊。他說，短程通勤族用ＴＰＡＳＳ幾乎不會受影響，維持每月一二○○元，會請台鐵在九月底前提出方案，交通部跟行政院也會討論，「政府決定漲票價到符合成本還是局部調漲？還要討論」。

另外，現行持悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘台鐵，每次搭乘票價可享九折優惠，目前每日約四十五萬人次使用電子票證乘車，台鐵估每年需自行吸收三億元折扣價差；八月起改推「常客回饋」與「電子定期票」優惠，折扣約五六折到九折不等，今起取消電子票證九折優惠。