新聞眼／救花蓮長遠之計 給一條安全的路

行政院長卓榮泰、交通部長李孟諺、新北市長侯友宜接連到花蓮，試圖為花蓮復甦助一臂之力，但這些都是短效的送暖之舉。橫在眼前的難題是，花蓮聯外交通不夠安全，接連強震颱風，影響遊客對花蓮的信心，要助花蓮浴火重生，除短期政策資源，給一條安全的路才是長遠之計。

403地震後，花蓮北上鐵公路因落石一度受阻，觀光業者原以為暑假能盼到好轉，不料上月底凱米颱風再度重創鐵公路，鐵路小清水溪橋（西正線）被沖毀，要年底才修好；蘇花公路白天開放3個時段通行管制，觀光業者面臨史上最慘暑假。

卓榮泰上任以來，承諾每月都到花蓮視察震後重建，沒想到6月22日到花蓮前一天，台鐵北迴線發生新自強號撞擊土石流脫軌，卓說7月要搭火車確認安全，7月下旬花蓮又遇到凱米颱風，鐵公路中斷，卓揆直到17日才兌現諾言搭火車到花蓮。

鐵路小清水溪橋維修要到年底，鐵路車程時間勢必拉長，更不用說蘇花公路仍柔腸寸斷，「蘇花安」最近才通過部落同意，10年後才會完工，北部往返花蓮勢必走在不安全的道路上，隨時受到落石威脅。

鐵公路不時受阻，海運、空運疏運有限，花蓮到台北每周僅8架次，比台東到台北還少，也無往返蘇花固定輪船，交通部應盡快研擬拓展海、空運量能，提供穩定、多元交通方式。

暑假是各地觀光業者重要檔期，這個暑假，不只花蓮業者愁雲慘霧，在墾丁營業21年的美式餐廳「冒煙的喬」，也面臨墾丁觀光人氣下滑、人力不足，9月結束營業。這些都是台灣發展觀光的困境與縮影，光靠業者努力不夠，還需政策及配套當後盾，才能讓業者安心經營。