重振墾丁 專家：引導國際客來

在墾丁營業21年的美式餐廳「冒煙的喬」，因近年墾丁觀光人氣下滑、人力不足問題，宣布9月結束營業。交通部表示，台灣旅宿業因缺工導致房價高昂，為解決旅宿業人力問題，除延長新聘房務補助，勞動部也開放僑外生飯店旅宿業實習及鼓勵畢業後留任，但專家認為，如何導流人潮到中南部才是重點。

繼肯德基14年前退出墾丁大街後，麥當勞墾丁店去年熄燈，多家連鎖餐廳也陸續結束在墾丁的店面。「冒煙的喬」業者坦言，疫後墾丁觀光業不見起色，加上偏鄉人力嚴重不足，很難找到員工，才會忍痛結束營業。

墾丁是台灣熱門觀光景點之一，但1至7月墾丁各遊憩區遊客數統計，除2月比去年同期成長外，其餘都下跌，1月更比去年同期少56%。

交通部長李孟諺表示，目前業者遇到2種狀況，一種是缺工，需提高人事成本聘請房務人力，另一種是不提高人事成本，但無法所有房間對外營業，導致台灣旅宿業有房價偏高問題。

李孟諺說，觀光署今年修正發布「旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」，擴大增加本國勞工招募，並補助飯店、旅宿業新聘房務及清潔人員每人每月5千元，最長補助1年，目前已協助招募2千至3千人。

考量旅宿業新聘員工不易，也修正延長補助申請期間至明年11月30日，新增聘雇的房務及清潔服務人員到職期間延長至9月30日。勞動部也開放僑外生，將視缺工進一步協助飯店、旅宿業。

但中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽指出，墾丁經營壓力大，人工高、店租高，消費甚至直逼台北市，在沒有外國觀光客支撐，單靠國內旅客，容易變成「周休5日」；外國旅客8成停留在台北市，政府要思考如何將外國觀光客人流引導到中南部，包含增加中南部航點，才有可能讓南部景點恢復人氣。