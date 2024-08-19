花蓮觀光重創 侯友宜率團力挺

403強震加上7月底凱米颱風，花蓮聯外鐵公路3個月內6度中斷，觀光業重挫，住房率跌破1成，許多業者撐不下去，紛紛暫停營業或熄燈。為拉抬花蓮觀光，新北市長侯友宜昨率團到花蓮，展開2天1夜市政交流，出發前預告新北將推出多項支持方案，包括旅遊住宿優惠、協助銷售農產品等，「花蓮有需要任何協助，新北會全力幫忙」。

暑假原是花蓮觀光旺季，今年的花蓮商圈、民宿卻陷入寒冬，即便中央推出每晚1千元住宿補助，吸客效應有限。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，觀光補助目前用不到2成，推估到年底花蓮觀光市場還是起不來，只能把希望放到明年，現況就是勉力撐下去。

花蓮觀光協會理事長陳義豐說，感謝市長侯友宜帶參訪團到花蓮，今天花蓮、新北二地座談會，自己將以觀光業者身分代表參與，建議新北比照雲林、苗栗縣，住一晚加碼補貼幾百元等，刺激北部民眾多到東部旅遊。

403地震導致蘇花公路路況不穩，7月底凱米颱風阻斷鐵路，10天才搶通，交通不便導致花蓮觀光市場欲振乏力，逾15家旅宿業者、美食店家宣布歇業，業者大嘆「今年暑假提早結束」。

即使觀光署推出每晚住宿補助1000元，近期住房率仍在1成徘徊，也傳出有花蓮人上網申請旅宿補助，再賣給民宿，沒達到觀光效益。

為振興花蓮觀光，侯友宜昨帶領近30名市府與農漁產業人員搭火車到花蓮，參訪著名金三角商圈，下午搭船賞鯨，晚上逛東大門夜市。

侯友宜說，交通不順暢，對花蓮觀光是重大挑戰；很多店家生意只有2、3成，旅宿住房率只有1成多。侯強調，此行是為花蓮行銷、打氣，一路吃、一路逛，侯也自掏腰包買許多伴手禮，不忘喊話要各地遊客多到花蓮啖美食、買伴手禮，用行動挺花蓮。

侯今天上午拜會花蓮縣長徐榛蔚，交流座談，將提出多更多具體方案，助花蓮挺過難關。