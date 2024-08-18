高價基因治療健保趕不上 專家：陷入要錢或要命的兩難

新醫療科技推陳出新，基因治療快速發展，B型血友病基因治療藥物，藥費高達新台幣一億元。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，過去十年來，醫療生技快速發展，基因、細胞治療等層出不窮，相信未來更高價藥物一定還會出現，這就是全世界「醫療費用不斷向上推升」的主因。輔大醫學院數據科學中心執行長蒲若芳說，政府、健保、社會等層面，針對高價藥推陳出新下，應有中長期的完善策略及規畫。

脊椎性肌肉萎縮症（SMA）基因治療藥物一劑要價4900萬元，以目前健保藥物給付已是「天價」，未來若給付B型血友病基因治療藥物，藥費恐高達一億元，成為最昂貴的藥物。洪子仁說，高價藥問世後帶來兩大啟示，首先，醫療費用一定會持續增加，且成長率愈來愈快，這已是未來趨勢；其次，健保給付趕不上高價藥，民眾需自費治療，將陷入「要錢或要命」的兩難困境，以你我來說，沒辦法靠自己拿出一億元。

「隨著新醫藥環境轉變，過去邏輯須重新思考。」洪子仁表示，每年推估下一年度健保總額時，除參考物價指數、投保人口變化、醫療利用率等指標外，須將新藥、新科技預算納入考量，適度擴大健保總額，增加急重難罕病人的照顧可近性，並再抑制門診輕症利用率，但降低利用率有很大的挑戰；因此，政府應及早思考，醫療費用不斷增加下，健保費率必須調整，這是可見的未來無法逃避的事。

蒲若芳說，自從美國公開人類基因圖譜後，加速了醫療科技的腳步，未來高價藥的討論會愈來愈多，這是停不了的趨勢；高價藥物可以挽救病人的健康，就看社會要擁抱或抗拒，由於各界現在面對態度仍是「兵來將擋、水來土掩」，但抗拒又能抗拒多久，創新評估的潮流是擋不住的，政府、健保、社會等層面，應有中長期完善策略及規畫。

「很開心有這樣的藥物，讓病人生活品質趕上一般人。」蒲若芳指出，從個別藥物來說，目前僅評估藥價高低時，須納入病人效益等機會成本，特別是血友病患多為年輕族群，是隨著藥物進步，讓基因療法可以一次性解決病人的問題，還是繼續採用治療慢性病的方式，緩解疾病帶來的痛苦，在在必須評估整體的社會價值。