書法家陳玉鈴首次書畫展 遠東巨城登場

享譽國際的台灣書畫名家陳玉鈴，即日起至30日於新竹遠東巨城購物中心2樓藝文走廊展開書畫展。展期中特別安排現場導覽，將於8/24（六）2:00pm，由陳玉鈴親自為來賓講解作品背後的精彩故事。

陳玉鈴是道地的新竹人，在進入國立政治大學就讀英文系之前，都在新竹受教育。大學畢業後遠赴美國威斯康辛大學麥迪遜分校，就讀新聞及大眾傳播學系，學成歸國後學以致用從事傳播工作。幾年前為了紓解壓力，開始重拾毛筆，無意中寫出了一片天。

陳玉鈴表示，會接觸書法其實是家學淵源，因為外公是書法家，從小耳濡目染，對各體書法都有涉獵研究。陳玉鈴任職新竹區頗負盛名的「坤泰文教基金會」執行長時，即主辦了14屆的全國性書法比賽，致力於推廣書法。近年陳玉鈴積極從事書畫創作，在國內外比賽中獲獎無數。2023年她獲得「日本新春開筆大賽特別獎」，成為疫後第一位到日本武道館領獎的台灣人，也因此成為2023「日本前參議院議長山東昭子訪台團」唯一指定交流的書法家。

陳玉鈴這次個展一共展出百餘幅書畫作品，書法包含篆隸楷行草等各種書體，風格則從傳統橫跨至現代創作。繪畫作品涵蓋國畫山水、花鳥，以及西畫的輕水彩、素描、色鉛筆等，種類繁多，質量兼具，展現令人驚艶的多元創作力。

針對暑假期間購物中心來客大多是年輕學生，陳玉鈴也以小品的方式摘錄現代情詩，賦予書法這項傳統技藝新的時代風貌。她並因應下個月即將到來的中秋節，陳玉鈴也展出中秋作品「但願人長久」、寒山和尚的「吾心似秋月」，以及膾炙人口的蘇東坡「水調歌頭」等，讓來賓們提前感受一下中秋月圓人圓的氛圍。另外一個別出心裁的創作是「大自然系列」。陳玉鈴以「一字書」的概念，詮釋雲、海、水、草、森、花、地震、夢等大自然現象。現代感的不對稱空間分割、墨韻與線條的呼應變化，輔以簡約的無框板架裱被，展現令人耳目一新的現代書法風貌。

獲獎無數的陳玉鈴，當然不忘分享她的精彩得獎作品。其中「見賢思齊」一作曾入選日本知名的ZEN展，於東京美術館展出。「山雨欲來風滿樓」一作，則榮獲第十六屆「韓國書畫作品大展」的「優秀作家賞」。這些得獎作品展現大氣恢宏的氣象，喜愛書法的民眾千萬不要錯過。