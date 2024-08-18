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高齡者多重用藥住院風險增 研究：達5成長輩未依醫囑服藥

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
為了提升長者藥物治療安全和有效性，國衛院高齡研究中心攜手台大及台大醫院雲林分院日前舉辦「高齡藥事整合照顧暨全域健康守護論壇」。圖／國衛院提供
為了提升長者藥物治療安全和有效性，國衛院高齡研究中心攜手台大及台大醫院雲林分院日前舉辦「高齡藥事整合照顧暨全域健康守護論壇」。圖／國衛院提供

高齡者多重用藥為高齡化社會面臨的嚴峻難題，目前已有許多臨床實證顯示，高齡用多重用藥會增加長輩跌倒、骨折、住院的風險。依國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心研究顯示，高達5成藥物相關問題來自長者使用藥物行為導致。其中，5成長輩未依醫囑服藥，或自行調整藥物，3成長輩不清楚正服用哪些藥品及正確用法。此外，坊間及網路容易誤解的健康資訊等都影響高齡者用藥安全。

為了提升長者藥物治療的安全和有效性，並促進高齡藥事整合照顧暨全域健康概念的應用發展。國衛院高齡研究中心攜手台大及台大醫院雲林分院日前舉辦「高齡藥事整合照顧暨全域健康守護論壇」。台大醫學院院長倪衍玄、教育部計畫總主持人錢宗良、台大醫學院副院長沈麗娟等人表示，期盼未來能與國衛院的研究量能結合，建構高齡跨域整合精準照顧生態系。

國衛院院長司徒惠康表示，各領域持續密切合作將能真實改善高齡用藥問題，健全社區高齡照顧生態，達成健康台灣的願景。高齡研究中心執行長許志成說，期望深耕雲林並將持續與全台灣高齡照護的跨領域專業人員合作，共同守護台灣長輩的健康福祉。

台大雲林分院院長馬惠明表示，雲林分院在社區高齡照顧的經驗成果，包含阿波羅計畫、骨鬆社區篩檢介入照顧，即將與國衛院合作的幸齡協奏曲計畫概念核心，是以世界衛生組織（WHO）高齡整合評估作為基礎延伸的十大核心面向，加強後續介入照護追蹤並強化橫向資源的連結整合。

國衛院高齡研究中心助研究員王貞予，探討國內外相關重要藥事照顧模式的執行成效，同時分享社區執行藥事照顧計畫的成果與經驗，利用雲林希望計畫實例，說明藥事照顧計畫如能融入高齡整合照顧模式，將可整體提升高齡者健康狀態，包含WHO所強調的內在能力及幸福感。

台大園藝暨景觀學系教授陳惠美長期投入農業部綠色照顧，藉由分享輔導近50座農村社區執行綠色照顧計畫經驗，如何帶領社區實踐從在地老化、到活躍老化、進階至生產老化，將人的溫度與當代科技應用結合實踐創新性的綠色照顧。

雲林縣農會系統一直是以雲林縣民熟悉且資源豐富的重要服務單位，未來高齡照顧也能連結在地各農會的綠色照顧據點，結合導入更全面的預防醫學健康促進照顧概念。

為探討以長輩為中心之連貫式藥事照顧概念，邀請有全台最美藥局之稱的惠生藥局總經理廖昱喬，分享一間社區藥局如何轉型成為守護長輩日常生活、身心靈健康與社會參與互動、健康促進的領頭羊，成為所謂「預防醫學專門店」。

台大醫院加護病房專職臨床藥師吳家瑋分享長輩在住院期間的藥事照顧經驗；台大雲林分院神經科主任張楷杰則分享智慧評估追蹤平台的開發及落地運用。最後由台大醫院北護分院院長詹鼎正為台灣的高齡整合全域照顧做現況總結與未來努力方向擘畫願景。

長輩

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