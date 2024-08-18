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台鐵票價擬調漲 李孟諺：已請9月底前提方案

中央社／ 屏東18日電
台鐵票價擬調漲，交通部長李孟諺今天說，已經請台鐵在9月底前提出相關方案。記者許正宏／攝影
台鐵票價擬調漲，交通部長李孟諺今天說，已經請台鐵在9月底前提出相關方案。記者許正宏／攝影

台鐵票價擬調漲交通部長李孟諺今天說，已經請台鐵在9月底前提出相關方案，後續還會經過交通部及行政院的會議，外傳將漲4成是錯誤訊息。

台鐵票價已經29年未漲價，預估今年下半年將啟動調漲評估，媒體報導以區間車為例，可能調漲4成，等於板橋到台北將從新台幣15元漲至21元。

對此，李孟諺接受媒體聯訪表示，調漲4成是錯誤訊息，目前台鐵已經有20幾年未漲價，票價的確就是偏低，但最後會採行什麼方案，都會綜合性考量，像是政府也許不會讓台鐵一次漲足，會像台電一樣有局部補貼，且使用TPass的民眾不會有太大衝擊。

李孟諺強調，目前台鐵漲價方案還沒有最後決定，已經有請台鐵在9月底前提出相關方案，後續還會經過交通部及行政院的會議。

交通部長 台鐵 李孟諺 調漲

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