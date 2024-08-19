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健康你我他／謹記3不3要 勿淪詐騙肥羊

聯合報／ 文／林彩鳳（中市南屯）
近年國內詐騙事件頻傳，警政及相關金融單位時時提醒民眾，注意及防範來路不明或有企圖的電信詐騙及電子郵件。圖／林彩鳳提供
近年國內詐騙事件頻傳，警政及相關金融單位時時提醒民眾，注意及防範來路不明或有企圖的電信詐騙及電子郵件。圖／林彩鳳提供

近年國內詐騙事件頻傳，手法日新月異，警政及相關金融單位時時提醒民眾，注意及防範來路不明或有企圖的電信詐騙及電子郵件，但「言者諄諄，聽者藐藐」，受騙人數及金額仍不斷攀升。

網路購物受害以年輕人居多，像我家小兒和長媳曾遭網路平台購物而破財。當年兒子於拍賣網站下單幾百元傳輸線，沒多久接到一女子來電，說明該品項有問題須辦理退款事宜，請兒子依指示提供入帳存戶個資，一來一往短短時間內，就把他存摺內生活費3萬元全領光。

兒子立即報案，事後苗栗地方法院通知出席審理破案女嫌，哪知她也是被陷害當人頭帳戶而非詐騙主腦，經判決後按分期僅賠一半的錢。媳婦則是託同學網購匯了一萬多元，也是拿不到東西找不到賣家認賠了事。現在防止上當，可以下載App軟體過濾不明或可疑簡訊。

為了防詐騙，請謹記「三不三要」原則：不提供個資、不聽指示操作提款、不接不明電話或簡訊；要管好個資、冷靜查證及撥打防詐騙專線「165」，以確實反詐騙。

個資 電信詐騙

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