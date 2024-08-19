健康名人堂／做一位對得起病人、對得起自己的醫師

最近有人問我，卸下院長的職責後，我要退休嗎？我回說，如果身體及心智狀況允許的話，我準備工作到最後一天！因為，我樂在工作。他說，現在，台灣的醫療環境這麼惡劣，如何樂在工作？我回說，做一個對得起病人、對得起自己的醫師，就能過心安理得的日子！

那麼，如何做一個對得起病人、對得起自己的醫師呢？

醫療以助人為志業

選擇醫療工作是以助人為志業，而不是一條追求名利的路徑。

具備扎實的專業能力：對於人體及疾病都有深入的了解；且願意花時間了解病人的想法與需求；才能夠為每一位病人解決各自不同的問題。

有分辨科學的真偽、事情的是非的能力，更要了解在創新科技的發展過程中，往往會造成意想不到的傷害，不能盲從，要能夠從醫學倫理的角度，理性思辨，才能夠實踐實證醫學，減少對病人造成傷害以及醫療資源的浪費。

要有友善、誠實、謙虛的人格特質：友善才能夠接近病人，了解病人；誠實才能得到病人的信任；謙虛才不會自滿，就會持續充實自己；做事也會戒慎恐懼，較不易發生疏失。

承認錯誤從中學習

然而，人非聖賢，很難完全不犯錯，萬一犯錯時，誠實的人會承認錯誤，不會掩蓋，而能及時補救，減少對病人的傷害，較容易得到病人的諒解。謙虛的人會從中記取教訓，犯錯的機率就愈來愈少。

值得一提的是，和信醫院34年來，只有兩件訴訟案，都非醫療疏失。我們不曾有疏失嗎？當然，不可能。但是，從開院的第一天，我就告訴我的同事，只要同事們小心、用心照顧病人，發生紛爭時，醫院會負起所有責任。但是，同事們要警覺，疏失發生時，要立刻通報，才能及時處理、把傷害降到最低，醫院也會對病人做適當的補償。迅速面對、妥善解決，才能減少病人及醫療人員的創傷及折磨。

我期許我們的醫師，要不斷地學習，只有具備飽滿的專業知識及分析能力，才能夠為病人解決問題。我挑戰他們多用心、多用腦，用最少的檢驗、最少的用藥照顧病人。

善用健保減少浪費

「用最少的醫療資源，把病人照顧到最好」是每一位好醫師追求的目標。如此，不但病人滿意，醫師的成就感也會愈來愈高。則不但對得起病人、對得起自己，更對得起國家，因為，我們善用健保資源，減少健保的浪費。

因此，卸下院長的職務後，我打算投入更多的時間教育年輕的醫學生、醫師，為台灣培養更多對得起病人、對得起自己、樂在工作的醫師。很多人會說，在現在的健保制度下，不衝量就活不下去，我不否認。

最近在立法院不是在爭論健保是要保證「1點1元」、「1點0.95元」或「1點0.90元」，個人認為這只不過在苟延殘喘，而不是解決健保問題的處方。

然而，制度是人訂的，台灣的醫師又是台灣最頂尖的菁英，我要在此挑戰青壯年的醫師們，為什麼不用你們的聰明才智去改革健保制度，為自己及未來的醫師建立一個容許大家做一個對得起病人、對得起自己的醫師的制度。