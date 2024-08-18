雨彈炸南部！明雨勢最大又逢大潮 熱帶性低氣壓形成「對台影響曝」

中央氣象署預報員劉宇其表示，今晚中南部雨勢開始增強，並延續到明天，明天雨勢最大，中南部及離島留意大雨，南部有豪雨出現機率。

劉宇其說明，位於台灣東方的低壓，今天下午2時發展為熱帶性低氣壓，預估該熱帶低氣壓往北前進，對台灣沒影響。

降雨部分，劉宇其表示，今晚開始中南部雨勢逐漸增強，並延續到明天，明日雨勢最大、天氣最不穩定，中南部及離島地區留意大雨，南部可能有豪雨，北部及東半部留意午後雷雨發生。

周二水氣逐漸減少，中南部、離島地區仍有陣雨或雷雨，不排除有較大雨勢出現，北部及東半部恢復到多雲的天氣，但午後北部、東北部及山區有午後雷陣雨，也不排除大雨出現。

周一至周五適逢天文大潮，範圍從新北到嘉義，明天南部沿海、宜蘭地區潮位也比較高，低窪地區留意排水不易的情形，搭配大雨，可能出現積淹水的狀況。

颱風部分，劉宇其說，安比颱風已遠離減弱變為溫帶氣旋，但今下午2時有個熱帶性低氣壓形成，離台灣約500、600百公里，雖然較接近台灣，預估路徑往北上前進，不會影響台灣，且未來強度發展空間有限，明天就減弱為低壓。